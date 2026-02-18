أصيب بـنيران صديقة.. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
18-02-2026
|
04:24
photos
أكد الجيش
الإسرائيلي
اليوم الأربعاء مقتل جندي جنوبي
قطاع غزة
بـ"نيران صديقة"، ليل الثلاثاء.
والجندي القتيل عمره 21 عاما، ويخدم في وحدة
الاستطلاع
التابعة للواء المظليين.
وخلص تحقيق أولي إلى أن الجندي أصيب بنيران أسلحة خفيفة من القوات
الإسرائيلية
التي كانت تجري عمليات لهدم مبان خلال نشاط ليلي شرقي خانيونس، في منطقة عازلة قرب الحدود.
وكانت قوات المظليين قد وصلت إلى القطاع قبل نحو أسبوع.
وأوضح الجيش أن الجندي "تم التعرف عليه خطأ كتهديد"، خلال عمليات قرب خانيونس، مشيرا إلى أن ملابسات تعرضه لنيران القوات الإسرائيلية لا تزال قيد المزيد من التحقيقات.
