أصيب بـنيران صديقة.. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

أكد الجيش اليوم الأربعاء مقتل جندي جنوبي بـ"نيران صديقة"، ليل الثلاثاء.



والجندي القتيل عمره 21 عاما، ويخدم في وحدة التابعة للواء المظليين.



وخلص تحقيق أولي إلى أن الجندي أصيب بنيران أسلحة خفيفة من القوات التي كانت تجري عمليات لهدم مبان خلال نشاط ليلي شرقي خانيونس، في منطقة عازلة قرب الحدود.



وكانت قوات المظليين قد وصلت إلى القطاع قبل نحو أسبوع.



وأوضح الجيش أن الجندي "تم التعرف عليه خطأ كتهديد"، خلال عمليات قرب خانيونس، مشيرا إلى أن ملابسات تعرضه لنيران القوات الإسرائيلية لا تزال قيد المزيد من التحقيقات.





