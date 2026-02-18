تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
ميزانية حتى 2028.. بروكسل بلا أموال جديدة لحدود روسيا
Lebanon 24
18-02-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "بوليتيكو" عن أن
الاتحاد الأوروبي
لم يجد ضمن ميزانيته الحالية حتى عام 2028 أموالا لتمويل
الدول الأعضاء
المجاورة لروسيا، والتي تضررت بشدة بفعل أزمة
أوكرانيا
والعقوبات.
ونقلت الصحيفة أن
المفوضية الأوروبية
تريد توجيه استثمارات إلى المناطق الحدودية، لكن "لن يتم تخصيص أموال جديدة" من الميزانية القائمة حتى 2028. وبحسب "بوليتيكو"، تعد دول البلطيق وفنلندا وبولندا الأكثر مواجهة لصعوبات اقتصادية مرتبطة بالنزاع، مع تراجع الاستثمارات ونقل البضائع وتسجيل انخفاض في السياحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "استراتيجية المفوضية" تقوم على تحفيز المؤسسات المالية الدولية لتقديم التمويل لهذه المناطق، من دون أن تتضمن رصدا جديدا للأموال. وأضافت أن دول البلطيق تتوقع أن تعكس ميزانية الاتحاد
الأوروبي
للسنوات السبع المقبلة اعتبارا من "2028" مطالبها بتمويل المناطق الشرقية، ناقلة عن وزير الشؤون الأوروبية الليتواني سيغيتاس ميتكوس قوله "نتوقع أن تنعكس خصوصياتنا في المفاوضات بشأن الميزانية
القادمة
للاتحاد الأوروبي".
وبحسب "بوليتيكو"، من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء خطة لتمويل الدول المجاورة لروسيا التي تضررت اقتصاديا على خلفية النزاع في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
