ميزانية حتى 2028.. بروكسل بلا أموال جديدة لحدود روسيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" عن أن لم يجد ضمن ميزانيته الحالية حتى عام 2028 أموالا لتمويل المجاورة لروسيا، والتي تضررت بشدة بفعل أزمة والعقوبات.



ونقلت الصحيفة أن تريد توجيه استثمارات إلى المناطق الحدودية، لكن "لن يتم تخصيص أموال جديدة" من الميزانية القائمة حتى 2028. وبحسب "بوليتيكو"، تعد دول البلطيق وفنلندا وبولندا الأكثر مواجهة لصعوبات اقتصادية مرتبطة بالنزاع، مع تراجع الاستثمارات ونقل البضائع وتسجيل انخفاض في السياحة.



وأشارت الصحيفة إلى أن "استراتيجية المفوضية" تقوم على تحفيز المؤسسات المالية الدولية لتقديم التمويل لهذه المناطق، من دون أن تتضمن رصدا جديدا للأموال. وأضافت أن دول البلطيق تتوقع أن تعكس ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة اعتبارا من "2028" مطالبها بتمويل المناطق الشرقية، ناقلة عن وزير الشؤون الأوروبية الليتواني سيغيتاس ميتكوس قوله "نتوقع أن تنعكس خصوصياتنا في المفاوضات بشأن الميزانية للاتحاد الأوروبي".



وبحسب "بوليتيكو"، من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء خطة لتمويل الدول المجاورة لروسيا التي تضررت اقتصاديا على خلفية النزاع في أوكرانيا. (روسيا اليوم)

