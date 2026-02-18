زيلينسكي: محادثات جنيف صعبة

شدد الرئيس الأوكراني على أن مشاركة في مسار التفاوض مع أمر حيوي لضمان صمود أي اتفاقات يتم التوصل إليها بشأن وقف الحرب.



وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الثاني من مفاوضات في بين الأوكرانيين والروس والأميركيين، نقلته وكالة "فرانس برس" : "نعتبر مشاركة أوروبا في هذه العملية ضرورية من أجل التنفيذ الناجح للاتفاقات القابلة للتطبيق تماما".



وأكد أن "المفاوضين الأوكرانيين والأميركيين التقوا الثلاثاء بمسؤولين من وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا".



ووصف المحادثات مع روسيا بوساطة في جنيف بأنها "صعبة"، واتهم الوفد الروسي بتأخيرها.



وقال بعد أن تلقى إحاطة من فريقه قبل اليوم الثاني من المحادثات :"إن اجتماعات الأمس كانت صعبة حقا، ويمكننا القول إن روسيا تحاول إطالة أمد المفاوضات التي كان من الممكن أن تصل إلى المرحلة النهائية".

