Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

زيلينسكي: محادثات جنيف صعبة

Lebanon 24
18-02-2026 | 05:25
زيلينسكي: محادثات جنيف صعبة
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن مشاركة أوروبا في مسار التفاوض مع روسيا أمر حيوي لضمان صمود أي اتفاقات يتم التوصل إليها بشأن وقف الحرب.

وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الثاني من مفاوضات في جنيف بين الأوكرانيين والروس والأميركيين، نقلته وكالة "فرانس برس" : "نعتبر مشاركة أوروبا في هذه العملية ضرورية من أجل التنفيذ الناجح للاتفاقات القابلة للتطبيق تماما".

وأكد أن "المفاوضين الأوكرانيين والأميركيين التقوا الثلاثاء بمسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا".

ووصف المحادثات مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة في جنيف بأنها "صعبة"، واتهم الوفد الروسي بتأخيرها.

وقال بعد أن تلقى إحاطة من فريقه قبل اليوم الثاني من المحادثات :"إن اجتماعات الأمس كانت صعبة حقا، ويمكننا القول إن روسيا تحاول إطالة أمد المفاوضات التي كان من الممكن أن تصل إلى المرحلة النهائية".
