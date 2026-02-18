ستكون كبيرة وستستمرّ لأسابيع... إليكم آخر ما قِيلَ في أميركا عن الحرب ضدّ إيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية قولها إن "إدارة الرئيس الأميركي أقرب إلى حرب كبرى مع ".

وبحسب المصادر، فإن "العملية الأميركية ضد إيران إن بدأت فستكون ضخمة وتستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة".

وقالت المصادر: "العملية ضد إيران إن بدأت من المرجح أن تكون حملة أميركية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق واسع".

وأضافت المصادر: "في الوقت الحالي لا يبدو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مرجح والفجوات في المحادثات واسعة والمسؤولون الأميركيون ليسوا متفائلين بشأن تضييقها".

وأشارت المصادر إلى أن "الحرب مع إيران قد تندلع عاجلا وستكون أشد وطأة مما يدركه معظم "، لافتة إلى أنه "لا يزال جزء من القوة النارية في طريقه لمناطق قرب إيران".

وقالت المصادر الأميركية: "مستشارو لا يعتبرون نشر المعدات العسكرية مجرد خدعة للتعامل مع إيران".

وأضافت: " بنيامين يدفع باتجاه سيناريو يستهدف تغيير النظام بالإضافة إلى البرامج النووية والصاروخية ".

وتابعت: "ترامب سئم من بعض الأشخاص المحيطين به الذين يحذرونه من الدخول في حرب مع إيران".