Najib Mikati
بحث
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ستكون كبيرة وستستمرّ لأسابيع... إليكم آخر ما قِيلَ في أميركا عن الحرب ضدّ إيران

Lebanon 24
18-02-2026 | 05:38
ستكون كبيرة وستستمرّ لأسابيع... إليكم آخر ما قِيلَ في أميركا عن الحرب ضدّ إيران
ستكون كبيرة وستستمرّ لأسابيع... إليكم آخر ما قِيلَ في أميركا عن الحرب ضدّ إيران photos 0
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية قولها إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقرب إلى حرب كبرى مع إيران". 
 
وبحسب المصادر، فإن "العملية الأميركية ضد إيران إن بدأت فستكون ضخمة وتستمر لأسابيع وستبدو أشبه بحرب شاملة".
 
وقالت المصادر: "العملية ضد إيران إن بدأت من المرجح أن تكون حملة أميركية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق واسع". 
 
وأضافت المصادر: "في الوقت الحالي لا يبدو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مرجح والفجوات في المحادثات واسعة والمسؤولون الأميركيون ليسوا متفائلين بشأن تضييقها". 
 
وأشارت المصادر إلى أن "الحرب مع إيران قد تندلع عاجلا وستكون أشد وطأة مما يدركه معظم الأميركيين"، لافتة إلى أنه "لا يزال جزء من القوة النارية في طريقه لمناطق قرب إيران". 
 
وقالت المصادر الأميركية: "مستشارو ترامب لا يعتبرون نشر المعدات العسكرية مجرد خدعة للتعامل مع إيران". 
 
وأضافت: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه سيناريو يستهدف تغيير النظام الإيراني بالإضافة إلى البرامج النووية والصاروخية الإيرانية". 
 
وتابعت: "ترامب سئم من بعض الأشخاص المحيطين به الذين يحذرونه من الدخول في حرب مع إيران". 
