بسبب تهديد... حزب فرنسيّ أخلى مركزه الرئيسيّ

أعلن حزب " الأبية" اليساري الراديكالي، أنه اضطر إلى إخلاء مقره في بعد تلقيه "تهديدا بوجود قنبلة"، وذلك عقب تحميله جزئيا مسؤولية مقتل ناشط يميني متطرف في مدينة ليون.



وكتب منسّق الحزب بومبار عبر منصة إكس :"تم إخلاء لحزب فرنسا الأبية للتو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة. وتتواجد في المكان. جميع الموظفين والناشطين بخير".