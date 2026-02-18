لافروف: التعاون مع كوبا لا يشكل تهديدا لواشنطن

دعا سيرغي لافروف خلال لقاء مع الكوبي في ، اليوم الاربعاء، إلى التحلي بالحكمة والامتناع عن فرض حصار بحري على كوبا.

وقال في تصريحات صحافية " ترفض الاتهامات حول أن التعاون بين موسكو وهافانا يشكل تهديدا لواشنطن".



كما أكد أن موسكو ستدعم كوبا في مسألة حماية أمنها.

في سياق متصل، قال الكرملين إن سيجري محادثات مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز في وقت لاحق الأربعاء في موسكو، مضيفا أن الاجتماع له أهمية خاصة في ظل الحصار الأميركي على .



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن معارضة روسيا للحصار معروفة جيدا وإنها تحاول مساعدة كوبا في هذه الظروف الصعبة. (العربية)