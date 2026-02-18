في كندا... إنخفاض أسعار مبيعات المنازل

ذكرت وكالة " "، أن سوق العقارات في يشهد حالة من الجمود وسط تراجع الأسعار والمبيعات.



وانخفض سعر المنازل المعياري بنسبة 0.9% في كانون الثاني الماضي إلى 665200 أيّ 487790 دولار أميركيّ، وهو أدنى مستوى في نحو خمس سنوات وفقا لبيانات معدلة موسميا صادرة عن الجمعية الكندية للعقارات.



كما تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 5.8% على أساس شهري، بعدما ضربت عاصفة شتوية كبرى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



وتراجع السعر المعياري بنسبة 5% مقارنة في كانون الثاني 2025، في حين جاءت وتيرة المبيعات أقل بنسبة 16% على أساس سنوي. (روسيا اليوم)



