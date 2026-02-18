تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
في كندا... إنخفاض أسعار مبيعات المنازل
Lebanon 24
18-02-2026
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "
بلومبرغ
"، أن سوق العقارات في
كندا
يشهد حالة من الجمود وسط تراجع الأسعار والمبيعات.
وانخفض سعر المنازل المعياري بنسبة 0.9% في كانون الثاني الماضي إلى 665200
دولار كندي
أيّ 487790 دولار أميركيّ، وهو أدنى مستوى في نحو خمس سنوات وفقا لبيانات معدلة موسميا صادرة عن الجمعية الكندية للعقارات.
كما تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 5.8% على أساس شهري، بعدما ضربت عاصفة شتوية كبرى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وتراجع السعر المعياري بنسبة 5% مقارنة في كانون الثاني 2025، في حين جاءت وتيرة المبيعات أقل بنسبة 16% على أساس سنوي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية
Lebanon 24
انخفاض أسعار العملات الرقمية رغم صعود الأسهم الأميركية
18/02/2026 17:12:57
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3 % في ظل رغبة ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3 % في ظل رغبة ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
18/02/2026 17:12:57
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الواردات الأميركية وانخفاض مفاجئ في طلبات البطالة
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الواردات الأميركية وانخفاض مفاجئ في طلبات البطالة
18/02/2026 17:12:57
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض الذهب بمقدار 1% ليصل سعره إلى 4922 دولارا للأونصة
Lebanon 24
انخفاض الذهب بمقدار 1% ليصل سعره إلى 4922 دولارا للأونصة
18/02/2026 17:12:57
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
روسيا اليوم
دولار كندي
بلومبرغ
اري بن
روسيا
كندية
كاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس النواب التركي يُؤيّد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
Lebanon 24
مجلس النواب التركي يُؤيّد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
10:06 | 2026-02-18
18/02/2026 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أسهم شراء الأراضي والجزر في توسّع حدود أميركا؟
Lebanon 24
كيف أسهم شراء الأراضي والجزر في توسّع حدود أميركا؟
10:00 | 2026-02-18
18/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد استقبل ليندسي غراهام في أبوظبي
Lebanon 24
بن زايد استقبل ليندسي غراهام في أبوظبي
09:42 | 2026-02-18
18/02/2026 09:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس يُهدّد أوروبا... عوارضه قد تكون قاتلة وهذه أبرز المعلومات عنه
Lebanon 24
فيروس يُهدّد أوروبا... عوارضه قد تكون قاتلة وهذه أبرز المعلومات عنه
09:16 | 2026-02-18
18/02/2026 09:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات ضدّ "حزب الله"... ما الذي تستعدّ له إسرائيل؟
Lebanon 24
هجمات ضدّ "حزب الله"... ما الذي تستعدّ له إسرائيل؟
09:05 | 2026-02-18
18/02/2026 09:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:06 | 2026-02-18
مجلس النواب التركي يُؤيّد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
10:00 | 2026-02-18
كيف أسهم شراء الأراضي والجزر في توسّع حدود أميركا؟
09:42 | 2026-02-18
بن زايد استقبل ليندسي غراهام في أبوظبي
09:16 | 2026-02-18
فيروس يُهدّد أوروبا... عوارضه قد تكون قاتلة وهذه أبرز المعلومات عنه
09:05 | 2026-02-18
هجمات ضدّ "حزب الله"... ما الذي تستعدّ له إسرائيل؟
08:30 | 2026-02-18
بسبب مادة سامة... سحب منتج غذائي للأطفال في أميركا
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 17:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24