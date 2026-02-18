تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزير أميركي: سنمنع إيران من الحصول على "النووي"

Lebanon 24
18-02-2026 | 06:57
وزير أميركي: سنمنع إيران من الحصول على النووي
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إنَّ بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي، وذلك في خضمّ مباحثات بين الطرفين سعياً للتوصل إلى اتفاق.
 
 
وعلى هامش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة، قال رايت إنَّ "الإيرانيين واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق".
 

وتتهم واشنطن وحليفتها  إسرائيل ودول غربية، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الأخيرة.
 

وجاء ذلك غداة جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف، أكدت إيران بعدها أنها توصلت مع الولايات المتحدة الى تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق، بينما ذكّر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس بـ"خطوط حمر" لدونالد ترامب لم تقرّ بها طهران بعد.
 

ويمضي المسار الدبلوماسي بالتوازي مع تواصل التهديدات العسكرية. وتعقيباً على تعزيز  الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة، حذّر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تبحر على بعد مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.


ويكثّف ترامب الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق خصوصا بشأن برنامجها النووي، بعدما بدأ منذ أسابيع تهديدها بضربة عسكرية على قمع الاحتجاجات الذي أسفر عن مقتل الآلاف.

نائب ترامب يؤكد: هدفنا منع إيران من الحصول على سلاح نووي
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: تركيزنا ينصب نحو عدم حصول إيران على سلاح نووي
بقائي: الموقف الأميركي من الملف النووي بات "أكثر واقعية"
وزير الخارجية الألماني بشأن إيران: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي والبرنامج الباليستي من خلال المفاوضات
