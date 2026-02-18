وزير أميركي: سنمنع إيران من الحصول على "النووي"

قال الأميركي كريس رايت إنَّ بلاده ستحول دون حصول سلاح نووي، وذلك في خضمّ مباحثات بين الطرفين سعياً للتوصل إلى اتفاق.

وعلى هامش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة، قال رايت إنَّ "الإيرانيين واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق".



وتتهم وحليفتها ودول غربية، بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الأخيرة.



وجاء ذلك غداة جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف، أكدت إيران بعدها أنها توصلت مع الى تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق، بينما ذكّر الأميركي جاي دي فانس بـ"خطوط حمر" لدونالد لم تقرّ بها طهران بعد.



ويمضي المسار الدبلوماسي بالتوازي مع تواصل التهديدات العسكرية. وتعقيباً على تعزيز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة، حذّر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تبحر على بعد مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.





ويكثّف ترامب الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق خصوصا بشأن برنامجها ، بعدما بدأ منذ أسابيع تهديدها بضربة عسكرية على قمع الاحتجاجات الذي أسفر عن مقتل الآلاف.