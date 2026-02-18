ضجّة في العراق بسبب "فيديو".. رئيس الوزراء يرفض محتواه وهذا ما طلبه

أكد محمد شياع السوداني رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع الشاعر محمد مهدي الجواهري، موعزاً إلى هيئة الإعلام والاتصالات إجراء تحقيق عاجل في الأمر.



وقال لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " "، اليوم الأربعاء: "يعبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري، بشكل يتنافى مع ما يحمله رئيس من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية".



وأضاف: "وجّه السوداني هيئة الإعلام والاتصالات بإجراء تحقيق عاجل بشأن الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن توظيف تقنيات بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية".







وأكد رئيس الوزراء العراقي تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة الجهة التي عملت على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه الوطنية.





وكانت شركة إعلانات قد بثت مقطع فيديو بمناسبة حلول شهر المبارك تحت عنوان "عراق واحد"، اعتمدت فيه على تقنية "التزييف العميق"، حيث أظهر الفيديو الشاعر الجواهري نادلاً يقدم الشاي لرئيس وزراء محمد شياع السوداني، مما فجر موجة من الاستهجان في الأوساط الثقافية والمجتمعية .

موجة غضب على إعلان

مولد بالذكاء الاصطناعي ظهر فيه الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري رحمه الله

وهو يسكب الشاي☕️لرئيس الوزراء العراقي داخل مكتبه.



- رئيس الوزراء العراقي طلب فتح تحقيق في الإعلان معتبرا ذلك إساءة لرمز عراقي عظيم pic.twitter.com/soy4yOeLfB — مالك الروقي (@alrougui) February 18, 2026

