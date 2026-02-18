تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ضجّة في العراق بسبب "فيديو".. رئيس الوزراء يرفض محتواه وهذا ما طلبه

Lebanon 24
18-02-2026 | 07:24
ضجّة في العراق بسبب فيديو.. رئيس الوزراء يرفض محتواه وهذا ما طلبه
ضجّة في العراق بسبب فيديو.. رئيس الوزراء يرفض محتواه وهذا ما طلبه photos 0
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع الشاعر محمد مهدي الجواهري، موعزاً إلى هيئة الإعلام والاتصالات إجراء تحقيق عاجل في الأمر.
 
 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "يعبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري، بشكل يتنافى مع ما يحمله رئيس مجلس الوزراء من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية".
 

وأضاف: "وجّه السوداني هيئة الإعلام والاتصالات بإجراء تحقيق عاجل بشأن الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية".



وأكد رئيس الوزراء العراقي تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة الجهة التي عملت على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه الوطنية.


وكانت شركة إعلانات قد بثت مقطع فيديو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت عنوان "عراق واحد"، اعتمدت فيه على تقنية "التزييف العميق"، حيث أظهر الفيديو الشاعر الجواهري نادلاً يقدم الشاي لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، مما فجر موجة من الاستهجان في الأوساط الثقافية والمجتمعية العراقية.
 
 

 
 
 
