ضجّة في العراق بسبب "فيديو".. رئيس الوزراء يرفض محتواه وهذا ما طلبه

موجة غضب عراقية على إعلان عراقي
مولد بالذكاء الاصطناعي ظهر فيه الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري رحمه الله
وهو يسكب الشاي☕️لرئيس الوزراء العراقي داخل مكتبه.
- رئيس الوزراء العراقي طلب فتح تحقيق في الإعلان معتبرا ذلك إساءة لرمز عراقي عظيم pic.twitter.com/soy4yOeLfB
— مالك الروقي (@alrougui) February 18, 2026
