تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لماذا تباطأت خدمات "تليغرام" في روسيا؟

Lebanon 24
18-02-2026 | 07:31
A-
A+
لماذا تباطأت خدمات تليغرام في روسيا؟
لماذا تباطأت خدمات تليغرام في روسيا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا، ماكسوت شادييف عن سبب إبطاء خدمات تطبيق "تليغرام" في روسيا.
 
ووفقا للوزير فإن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور" قررت إبطاء خدمات التطبيق على الأراضي الروسية استنادا إلى القوانين الفيدرالية المعمول بها في البلاد، بعد أن تجاهل القائمون على "تليغرام" 150 ألف طلب من روسيا لإزالة مواد تحتوي على معلومات محظورة.

وأشار الوزير إلى "وجود تأكيدات استخباراتية تشير إلى أن بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تعمل ضد العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، لديها إمكانية للوصول إلى مراسلات تليغرام".، مؤكدا أن روسيا تشهد حاليا تباطؤا في تحميل الملفات الكبيرة في تطبيق "تليغرام"، إلا أن الوظائف الأساسية للتطبيق لا تزال متاحة. (روسيا اليوم) 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد "طويلة على رقبتكم"...لماذا غيّر "حزب الله" لهجته؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا اختار ترامب ضربة "حاسمة" لايران وليست "تحذيرية"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُشكّل "سقوط مادورو" ضربة كبيرة لـ"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"ألفا" و"تاتش" تفعلان خدمة التجوال المحلي للداتا لتعزيز التغطية وجودة الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الفيدرالية الروسية

روسيا اليوم

الفيدرالي

الروس

فيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-02-18
Lebanon24
10:00 | 2026-02-18
Lebanon24
09:42 | 2026-02-18
Lebanon24
09:16 | 2026-02-18
Lebanon24
09:05 | 2026-02-18
Lebanon24
08:30 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24