بعد غياب.. "الفضائية السورية" تعود للبث في رمضان

بعد غياب دام لأكثر من عام، عاودت الفضائية بثها بعد تدريب كوادر جديدة، واستكمال منظومة التجهيزات الفنية والتقنية، وتجهيز مجموعة من البرامج تتناسب مع المرحلة الجديدة التي دخلتها منذ كانون الأول 2024 إثر سقوط آنذاك.



وقال للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، علاء برسيلو، عبر الحسابات الرسمية لوزارة الإعلام إن هدف قناة الفضائية السورية "إيجاد توازن بين الثقافة والمعرفة وبين الترفيه... وصون قيم الأسرة السورية".





وفي السياق، نقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، عن مدير القناة باني فرعون قوله إن "الرسالة الأساسية للقناة تقوم على تقديم محتوى قريب من الناس، يعالج قضاياهم الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".





وأشار إلى أن القناة "تولي الاهتمام بالأسرة والطفل، بحيث تكون الشاشة مساحة جامعة تعبّر عن تطلعات السوريين"، وفق تعبيره.





وكانت القناة توقفت عن البث بعد إسقاط نظام في كانون الأول 2024، بسبب تعقيدات أمنية وفنية.





وخلال عام التوقف، جرى تدريب كوادر جديدة وتأهيل المنظومة الفنية والتقنية للقناة، وتجهيز برامج تتناسب والمرحلة التي دخلتها البلاد بعد أكثر من 60 عاماً من تحكّم النظام السابق بالإعلام السوري، وتجييره لخدمة أهدافه وسياساته الاستبدادية التي كانت تمجّد حكم الفرد والحزب الواحد.





القناة التي تبثّ عبر قمر النايلسات على التردد 11938، ستقدّم خلال شهر مجموعة من الاعمال الدرامية الحديثة، وحزمة برامج منوعة، على أن تكون الانطلاقة الكاملة لها بعد شهر رمضان المبارك، بحسب مدير العلاقات العامة، عدنان الإمام، الذي أوضح لـ"العربي الجديد"، إن الرمضانية تتضمن برامج مسابقات، وفتاوى دينية، فضلاً عن برامج أخرى تتناول عادات السوريين في الشهر الفضيل.





كذلك، لفت إلى أن القناة ستبث 12 مسلسلاً درامياً منها: "عرين الذئاب" و"بيت الأحلام" و"عدم المؤاخذة" و"المقعد الأخير"، و"عيلة الملك" و"النويلاتي".





وأشار إلى أن القائمين على القناة "حريصون على الاهتمام بكل قضايا السوريين بمختلف فئاتهم العمرية"، موضحاً ان الانطلاقة الحقيقية للقناة بعد رمضان "ستتضمن برامج مختلفة"، مضيفاً: "هناك برامج ثقافية واجتماعية فضلاً عن الإخبارية ونشرات الأنباء التي تتناول الأحداث المحلية على وجه الخصوص". (العربي الجديد)