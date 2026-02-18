مفقودون وجرحى جراء إنهيار جليدي في كاليفورنيا

فقد تسعة متزلجين إثر ضرب جبال نيفادا في ولاية الأميركية.

وأوضحت السلطات أن الذين جرى إنقاذهم أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)



