عربي-دولي
مفقودون وجرحى جراء إنهيار جليدي في كاليفورنيا
Lebanon 24
18-02-2026
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
فقد تسعة متزلجين إثر
انهيار جليدي
ضرب جبال
سييرا
نيفادا في ولاية
كاليفورنيا
الأميركية.
وأوضحت السلطات أن الذين جرى إنقاذهم أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)
