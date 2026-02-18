محمد بن زايد يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة رمضان

أمر رئيس ، بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر المبارك.وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن مبادرة بشأن الإفراج عن النزلاء، تأتي في إطار حرصه على إعطائهم فرصةً لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة. (ارم نيوز)