تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محمد بن زايد يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة رمضان

Lebanon 24
18-02-2026 | 08:19
A-
A+
محمد بن زايد يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة رمضان
محمد بن زايد يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن مبادرة رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء، تأتي في إطار حرصه على إعطائهم فرصةً لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة. (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد وليندسي غراهام يؤكدان العمل المشترك لترسيخ السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد وألكسندر ستوب يبحثان تعزيز التعاون الإماراتي ـ الفنلندي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يتصل بالرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ محمد بن زايد

زايد آل نهيان

محمد بن زايد

رئيس الدولة

الشيخ محمد

ارم نيوز

آل نهيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-02-18
Lebanon24
11:47 | 2026-02-18
Lebanon24
11:27 | 2026-02-18
Lebanon24
11:17 | 2026-02-18
Lebanon24
10:31 | 2026-02-18
Lebanon24
10:30 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24