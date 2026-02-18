تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روبيو يجري محادثات سرية مع حفيد كاسترو

Lebanon 24
18-02-2026 | 08:24
A-
A+
روبيو يجري محادثات سرية مع حفيد كاسترو
روبيو يجري محادثات سرية مع حفيد كاسترو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يجري محادثات سرية مع حفيد الرئيس الكوبي الراحل راؤول كاسترو.
 
ووصف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاءات بين رومبيو وراؤول غييرمو رودريغيز كاسترو، بأنها نقاشات حول المستقبل وليست مفاوضات بالمعنى الدبلوماسي التقليدي.
 
ويرى روبيو وفريقه أن الحفيد البالغ من العمر 41 عاما ودائرته المقربة يمثلون جيلا أصغر من الكوبيين ذوي التوجهات التجارية، ممن يدركون فشل الشيوعية الثورية ويرون قيمة حقيقية في التقارب مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن موقف الحكومة الأميركية ثابت بشأن ضرورة رحيل النظام، لكن الشكل الذي سيتخذه ذلك لم يحدده الرئيس ترامب بعد، مشيرا إلى أن روبيو لا يزال يواصل محادثاته مع الحفيد.

وقالت مصادر أميركية إن "النجاح العسكري الأميركي في عملية مادورو، التي قتلت ما لا يقل عن 32 من مسؤولي الاستخبارات والجيش الكوبيين المكلفين بحراسته دون تكبد القوات الأميركية أي خسائر، هز قيادة كوبا وأرعبها".

لكن قرار الولايات المتحدة الإبقاء على شركاء مادورو في الحكم، وخاصة نائبته ديلسي رودريغيز التي تتولى الآن الرئاسة بالإنابة، أشار إلى شخصيات كوبية مطلعة أن ترامب وروبيو مستعدان لإبرام صفقات مع خصومهما. (روسيا اليوم) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: سأجري محادثات مع القادة الأوروبيين بعد الاجتماع مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرئيس بوتين يجري محادثات غدا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدًا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

روسيا اليوم

دارة الرئيس

المستقبل

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-02-18
Lebanon24
11:47 | 2026-02-18
Lebanon24
11:27 | 2026-02-18
Lebanon24
11:17 | 2026-02-18
Lebanon24
10:31 | 2026-02-18
Lebanon24
10:30 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24