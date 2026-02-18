تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بسبب مادة سامة... سحب منتج غذائي للأطفال في أميركا

Lebanon 24
18-02-2026 | 08:30
بسبب مادة سامة... سحب منتج غذائي للأطفال في أميركا
قررت السلطات الفيدرالية الأميركية سحب منتج غذائي للأطفال من الأسواق، إثر اكتشاف مستويات مرتفعة من مادة سامة ناتجة عن العفن خلال اختبارات رقابية.

وأعلنت شركة "Initiative Foods" سحب دفعة واحدة من منتج مهروس الفواكه "Tippy Toes" بنكهة التفاح والكمثرى والموز، عقب رصد إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ارتفاع مستويات مادة "باتولين"، وهي سمّ طبيعي يتكوّن نتيجة نمو العفن على بعض الفواكه، خصوصا التفاح.

وأكدت الشركة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات مرضية أو إصابات مرتبطة بالمنتج.

وبحسب مسؤولي الصحة، فإن التعرض المطوّل لمادة "باتولين" قد يؤدي إلى مشكلات صحية تشمل الغثيان والحمى والصداع، إضافة إلى تلف الأعصاب وضعف جهاز المناعة. (روسيا اليوم)
