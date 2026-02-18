بن زايد استقبل ليندسي غراهام في أبوظبي

استقبل آل رئيس ، عضو الأميركي ليندسي غراهام.



وتناول اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الذي يجمع دولة والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تعزيز شراكاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.



كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، بجانب عدد من والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة والعالم. (سكاي نيوز)

