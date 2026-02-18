تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: المواقف الأوكرانية والروسية لا تزال متباينة بعد مفاوضات جنيف

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:28
A-
A+

زيلينسكي: المواقف الأوكرانية والروسية لا تزال متباينة بعد مفاوضات جنيف
زيلينسكي: المواقف الأوكرانية والروسية لا تزال متباينة بعد مفاوضات جنيف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مواقف أوكرانيا وروسيا لا تزال متباينة بشأن قضايا مركزية متعلقة بإنهاء الحرب، بعد جولة تفاوض توسطت فيها الولايات المتحدة في جنيف.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رسالة وجهها زيلينسكي إلى صحفيين، بعد انتهاء المحادثات: "يمكننا أن نستخلص أنه تم إنجاز بعض الأعمال التمهيدية، ولكن في الوقت الحالي لا تزال المواقف مختلفة، لأن المفاوضات لم تكن سهلة"، بحسب "فرانس برس".


وأضاف أن "القضايا الحساسة" التي لم تُحلّ في المحادثات تشمل مصير الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا والوضع المستقبلي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

يأتي ذلك بعد أعلن رئيس وفد التفاوض الأوكراني رستم عمروف الأربعاء أن المحادثات مع الروس أسفرت عن "تقدم".

وقال عمروف لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نهاية اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية "نحن نركز على العمل على الشروط الرئيسة اللازمة لإتمام العملية. هذا العمل المعقّد يتطلب موافقة جميع الأطراف ووقتًا كافيًا. لقد تحقق تقدم، لكن لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: موقف موسكو من حل الأزمة الأوكرانية ثابت وروسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات نهائية مع ترمب وروسيا لا تريد السلام
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أكثر من مليون أسرة ما زالت بلا كهرباء في كييف بعد ضربات روسية ليلية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: جولة مفاوضات اليوم في جنيف استمرت ساعتين تقريبا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

الأوكرانية

فولوديمير

المستقبل

زيلينسكي

أوكرانيا

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:18 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-02-18
Lebanon24
16:25 | 2026-02-18
Lebanon24
16:21 | 2026-02-18
Lebanon24
16:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:18 | 2026-02-18
Lebanon24
15:18 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24