تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: المواقف الأوكرانية والروسية لا تزال متباينة بعد مفاوضات جنيف
Lebanon 24
18-02-2026
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أن مواقف
أوكرانيا
وروسيا لا تزال متباينة بشأن قضايا مركزية متعلقة بإنهاء الحرب، بعد جولة تفاوض توسطت فيها
الولايات المتحدة
في
جنيف
.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رسالة وجهها
زيلينسكي
إلى صحفيين، بعد انتهاء المحادثات: "يمكننا أن نستخلص أنه تم إنجاز بعض الأعمال التمهيدية، ولكن في الوقت الحالي لا تزال المواقف مختلفة، لأن المفاوضات لم تكن سهلة"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أن "
القضايا
الحساسة" التي لم تُحلّ في المحادثات تشمل مصير الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا والوضع المستقبلي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.
يأتي ذلك بعد أعلن رئيس وفد التفاوض الأوكراني رستم عمروف الأربعاء أن المحادثات مع
الروس
أسفرت عن "تقدم".
وقال عمروف لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نهاية اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية "نحن نركز على العمل على الشروط الرئيسة اللازمة لإتمام العملية. هذا العمل المعقّد يتطلب موافقة جميع الأطراف ووقتًا كافيًا. لقد تحقق تقدم، لكن لا يمكن
الكشف عن
أي تفاصيل في هذه المرحلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: موقف موسكو من حل الأزمة الأوكرانية ثابت وروسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
Lebanon 24
الكرملين: موقف موسكو من حل الأزمة الأوكرانية ثابت وروسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
18/02/2026 23:54:07
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات نهائية مع ترمب وروسيا لا تريد السلام
Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات نهائية مع ترمب وروسيا لا تريد السلام
18/02/2026 23:54:07
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أكثر من مليون أسرة ما زالت بلا كهرباء في كييف بعد ضربات روسية ليلية
Lebanon 24
زيلينسكي: أكثر من مليون أسرة ما زالت بلا كهرباء في كييف بعد ضربات روسية ليلية
18/02/2026 23:54:07
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوكراني: جولة مفاوضات اليوم في جنيف استمرت ساعتين تقريبا
Lebanon 24
مسؤول أوكراني: جولة مفاوضات اليوم في جنيف استمرت ساعتين تقريبا
18/02/2026 23:54:07
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
الأوكرانية
فولوديمير
المستقبل
زيلينسكي
أوكرانيا
الكشف عن
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
16:40 | 2026-02-18
18/02/2026 04:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
16:25 | 2026-02-18
18/02/2026 04:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
Lebanon 24
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
16:21 | 2026-02-18
18/02/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
16:00 | 2026-02-18
18/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
Lebanon 24
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
15:18 | 2026-02-18
18/02/2026 03:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2026-02-18
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
16:25 | 2026-02-18
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
16:21 | 2026-02-18
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
16:00 | 2026-02-18
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
15:18 | 2026-02-18
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
15:18 | 2026-02-18
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 23:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24