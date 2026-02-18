زيلينسكي: المواقف الأوكرانية والروسية لا تزال متباينة بعد مفاوضات جنيف

أكد الرئيس الأوكراني أن مواقف وروسيا لا تزال متباينة بشأن قضايا مركزية متعلقة بإنهاء الحرب، بعد جولة تفاوض توسطت فيها في .



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رسالة وجهها إلى صحفيين، بعد انتهاء المحادثات: "يمكننا أن نستخلص أنه تم إنجاز بعض الأعمال التمهيدية، ولكن في الوقت الحالي لا تزال المواقف مختلفة، لأن المفاوضات لم تكن سهلة"، بحسب "فرانس برس".





وأضاف أن " الحساسة" التي لم تُحلّ في المحادثات تشمل مصير الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا والوضع المستقبلي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.



يأتي ذلك بعد أعلن رئيس وفد التفاوض الأوكراني رستم عمروف الأربعاء أن المحادثات مع أسفرت عن "تقدم".



وقال عمروف لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نهاية اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية "نحن نركز على العمل على الشروط الرئيسة اللازمة لإتمام العملية. هذا العمل المعقّد يتطلب موافقة جميع الأطراف ووقتًا كافيًا. لقد تحقق تقدم، لكن لا يمكن أي تفاصيل في هذه المرحلة".



Advertisement