عربي-دولي

أموس يادلين يحذر من احتمال تصاعد التوتر مع إيران بعد مفاوضات جنيف

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:34
أموس يادلين يحذر من احتمال تصاعد التوتر مع إيران بعد مفاوضات جنيف
حذر رئيس الاستخبارات العسكرية  الإسرائيلية السابق، من احتمال تصاعد التوتر مع إيران بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران في جنيف، وقال إنه سيعيد التفكير مرتين قبل السفر هذا الأسبوع، في إشارة إلى احتمالية اندلاع الحرب.

وقال أموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) السابق، في مقابلة مع القناة العبرية "12": "نحن أقرب مما كنا عليه من قبل، لكن قوة عظمى لا تدخل الحرب خلال أيام. هناك طريق دبلوماسي يجب سلوكه أولاً". 

وأضاف يادلين أنه على الرغم من الاستعدادات العسكرية الأمريكية "هناك معارضة كبيرة لأي هجوم، وما يفعله الرئيس يعتمد على تهديد عسكري حقيقي، يدعم التحضيرات على طول سواحل إيران وفي مجالها الجوي".


وأكدت  إيران الثلاثاء أنها توصلت مع الولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق، وذلك عقب جولة ثانية من المباحثات، بينما ذكّر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بـ"خطوط حمر" لدونالد ترامب لم تقرّ بها طهران بعد.

ويمضي المسار الدبلوماسي بالتوازي  مع تواصل التهديدات العسكرية. وتعقيباً على تعزيز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة، حذّر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تبحر على بعد مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.

وحذّر ترامب قبل المحادثات طهران من عواقب عدم التوصل إلى اتفاق، ولوّح مراراً بإمكانية التدخل العسكري، سواء على خلفية الحملة الدامية ضد المحتجين، أو بسبب الملف النووي.
حاملة الطائرات "لينكولن" في طريقها إلى المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يأمل بسلام مع إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد التوتر في إسرائيل.. استعدادات لحرب محتملة مع إيران وسط شكاك بالمفاوضات!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مفاوضات جنيف بشأن إيران الثلاثاء ستضم ويتكوف وكوشنير من الجانب الأميركي وعراقجي من الجانب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

دونالد

