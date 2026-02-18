أموس يادلين يحذر من احتمال تصاعد التوتر مع إيران بعد مفاوضات جنيف

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، من احتمال تصاعد التوتر مع بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين وطهران في جنيف، وقال إنه سيعيد التفكير مرتين قبل السفر هذا الأسبوع، في إشارة إلى احتمالية اندلاع الحرب.



وقال أموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) السابق، في مقابلة مع القناة العبرية "12": "نحن أقرب مما كنا عليه من قبل، لكن قوة عظمى لا تدخل الحرب خلال أيام. هناك طريق يجب سلوكه أولاً".



وأضاف يادلين أنه على الرغم من الاستعدادات العسكرية الأمريكية "هناك معارضة كبيرة لأي هجوم، وما يفعله الرئيس يعتمد على تهديد عسكري حقيقي، يدعم التحضيرات على طول سواحل إيران وفي مجالها الجوي".





وأكدت إيران الثلاثاء أنها توصلت مع الولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق، وذلك عقب جولة ثانية من المباحثات، بينما ذكّر الأمريكي جاي دي فانس بـ"خطوط حمر" لدونالد لم تقرّ بها بعد.



ويمضي المسار الدبلوماسي بالتوازي مع تواصل التهديدات العسكرية. وتعقيباً على تعزيز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة، حذّر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تبحر على بعد مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.



وحذّر ترامب قبل المحادثات طهران من عواقب عدم التوصل إلى اتفاق، ولوّح مراراً بإمكانية التدخل العسكري، سواء على خلفية الحملة الدامية ضد المحتجين، أو بسبب الملف .



