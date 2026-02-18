تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

باكستان تشترط أن تكون قواتها في غزة ضمن مهمة حفظ السلام فقط

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:54
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن باكستان تريد ضمانات من الولايات المتحدة بأن قواتها التي يحتمل أن ترسلها إلى غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام لا أن تنخرط في دور لنزع سلاح حركة حماس.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاجتماع الرسمي الأول لمجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، غدا الخميس، إلى جانب وفود من 20 دولة على الأقل.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب، الذي سيرأس الاجتماع، عن خطة إعادة إعمار لغزة بمليارات الدولارات، وأن يقدم تفاصيل عن خطط إنشاء قوة استقرار مفوضة من الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني.

وقالت 3 مصادر حكومية، للوكالة، إن شريف يريد خلال زيارته لواشنطن أن يستوضح هدف قوة الاستقرار الدولية والسلطة التي ستعمل تحت إدارتها، وسلسلة القيادة قبل اتخاذ قرار بشأن نشر القوات.

وقال أحد المصادر، وهو مقرب من شريف: "نحن مستعدون لإرسال قوات. دعوني أوضح أن قواتنا لا يمكن أن تكون إلا جزءا من مهمة سلام في غزة".

وأضاف: "لن نشارك في أي دور آخر، مثل نزع سلاح حماس. هذا أمر غير وارد".

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية على طلب "رويترز" للتعليق.

وتدعو خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة إلى تشكيل قوة من دول إسلامية للإشراف على الفترة الانتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المدمر، وتضغط واشنطن على إسلام أباد للانضمام إلى هذه القوة.

ويقول محللون، إن انضمام باكستان سيعزز القوة متعددة الجنسيات بفضل جيشها المتمرس الذي خاض حربا مع الهند وتصدى لعمليات تمرد.

وذكر المصدر: "يمكننا إرسال بضعة آلاف من الجنود في أي وقت، لكننا بحاجة إلى معرفة الدور الذي سيتولونه".

وأفاد مصدران أنه من المرجح أن يجتمع شريف، الذي التقى مع ترامب في وقت سابق من هذا العام في دافوس وفي أواخر العام الماضي في البيت الأبيض، مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع مجلس السلام أو في اليوم التالي بالبيت الأبيض. 
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

دونالد

إسلامي

واشنطن

