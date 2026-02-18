باكستان تشترط أن تكون قواتها في غزة ضمن مهمة حفظ السلام فقط

نقلت وكالة " " عن مصادر أن باكستان تريد ضمانات من بأن قواتها التي يحتمل أن ترسلها إلى غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام لا أن تنخرط في دور لنزع سلاح حركة .



ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاجتماع الرسمي الأول لمجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي في ، غدا الخميس، إلى جانب وفود من 20 دولة على الأقل.



ومن المتوقع أن يعلن ، الذي سيرأس الاجتماع، عن خطة إعادة إعمار لغزة بمليارات الدولارات، وأن يقدم تفاصيل عن خطط إنشاء قوة استقرار مفوضة من للقطاع الفلسطيني.



وقالت 3 مصادر حكومية، للوكالة، إن شريف يريد خلال زيارته لواشنطن أن يستوضح هدف قوة الاستقرار الدولية والسلطة التي ستعمل تحت إدارتها، وسلسلة القيادة قبل اتخاذ قرار بشأن نشر القوات.



وقال أحد المصادر، وهو مقرب من شريف: "نحن مستعدون لإرسال قوات. دعوني أوضح أن قواتنا لا يمكن أن تكون إلا جزءا من مهمة سلام في غزة".



وأضاف: "لن نشارك في أي دور آخر، مثل نزع سلاح حماس. هذا أمر غير وارد".



ولم ترد الباكستانية على طلب "رويترز" للتعليق.



وتدعو خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة إلى تشكيل قوة من دول إسلامية للإشراف على الفترة الانتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المدمر، وتضغط واشنطن على إسلام أباد للانضمام إلى هذه القوة.



ويقول محللون، إن انضمام باكستان سيعزز القوة متعددة الجنسيات بفضل جيشها المتمرس الذي خاض حربا مع الهند وتصدى لعمليات تمرد.



وذكر المصدر: "يمكننا إرسال بضعة آلاف من الجنود في أي وقت، لكننا بحاجة إلى معرفة الدور الذي سيتولونه".



وأفاد مصدران أنه من المرجح أن يجتمع شريف، الذي التقى مع ترامب في وقت سابق من هذا العام في دافوس وفي أواخر العام الماضي في ، مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع مجلس السلام أو في اليوم التالي بالبيت الأبيض.



Advertisement