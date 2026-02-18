تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
18-02-2026
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً تحدثت فيه عن تزايد المؤشرات عن أنَّ الهجوم على
إيران
بات أقرب من أي وقت مضى.
وذكرت الصحيفة أن مصدرين إسرائيليين تحدثا لشبكة "CNN" الأميركية فأشارا إلى أن
إسرائيل
رفعت مستوى تأهبها وكثفت استعداداتها العسكرية تحسباً لهجوم أميركي - إسرائيلي مشترك محتمل على إيران في الأيام المقبلة.
ووفقاً للمصدرين، أحدهما مسؤول عسكري رفيع المستوى، فإن إسرائيل تشكك منذ أسابيع في المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وإيران، وتُسرّع من وتيرة تخطيطها العملياتي والأمني رغم التقدم المُعلن عنه في الجولة الثانية من المحادثات يوم الثلاثاء.
وأفاد أحد المصادر بأن أي هجوم محتمل، في حال أذن به الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، سيتجاوز على الأرجح نطاق عملية "عام كولافي" وسيشمل ضربات منسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف المصدران أن رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
أجرى عدة مشاورات أمنية خاصة هذا الأسبوع لتقييم الجاهزية والتنسيق.
ويقدر الجيش
الإسرائيلي
والمؤسسة الدفاعية أن الأميركيين سيبلغون الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير من بدء الهجوم على إيران، لكن دراسة الوضع تشير إلى أنه على الرغم من التحذير المسبق، فإن الجمهور الإسرائيلي لن يتعرض لهذه المعلومات، وذلك لعلمه بأن لا أحد في المؤسسة الدفاعية يريد تسريب المعلومات وتعريض نجاح النشاط الهجومي الأميركي للخطر.
وخلال فترة الإنذار، سيتمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ أنشطة تحضيرية عملياتية لن تكون مرئية للعامة، فيما من المحتمل أن يزداد عدد الدوائر السرية، كما حدث عشية الهجوم على إيران خلال شهر حزيران الماضي، لكن هذا العدد محدود للغاية، ويشمل مسؤولين في شركات الطيران سيُطلب منهم الاستعداد لانسحاب أسطول الطائرات المدنية الإسرائيلية، أو عناصر في قطاع الطاقة.
وكما حدث في الهجوم الإسرائيلي، فمن المحتمل أن يقوم الجيش الإسرائيلي، في وقت قريب من الهجوم، بنشر قوات إضافية، كأن ينقل
كتائب
الإنقاذ من قيادة
الجبهة
الداخلية إلى مناطق محددة بشكل
دوري
مستخدماً قصصاً مُضللة، بحيث لا يعرف المقاتلون أنفسهم الغرض الحقيقي من المهمة الموكلة إليهم. كذلك، قد يرتفع مستوى التأهب على الحدود، لا سيما في
الشمال
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما جديد "إضراب" التعليم الرسمي؟ بيانٌ جديد يعلن
Lebanon 24
ما جديد "إضراب" التعليم الرسمي؟ بيانٌ جديد يعلن
18/02/2026 23:57:26
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
18/02/2026 23:57:26
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
18/02/2026 23:57:26
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
18/02/2026 23:57:26
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
نتنياهو
بنيامين
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
16:40 | 2026-02-18
18/02/2026 04:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
16:25 | 2026-02-18
18/02/2026 04:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
Lebanon 24
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
16:21 | 2026-02-18
18/02/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
16:00 | 2026-02-18
18/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
Lebanon 24
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
15:18 | 2026-02-18
18/02/2026 03:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2026-02-18
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
16:25 | 2026-02-18
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
16:21 | 2026-02-18
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
16:00 | 2026-02-18
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
15:18 | 2026-02-18
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
14:09 | 2026-02-18
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 18 مسؤولا إيرانيا.. إليكم السبب
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 23:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24