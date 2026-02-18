تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل

Lebanon 24
18-02-2026 | 15:18
A-
A+
ضربة إيران اقتربت.. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
ضربة إيران اقتربت.. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً تحدثت فيه عن تزايد المؤشرات عن أنَّ الهجوم على إيران بات أقرب من أي وقت مضى.
 

وذكرت الصحيفة أن مصدرين إسرائيليين تحدثا لشبكة "CNN" الأميركية فأشارا إلى أن إسرائيل رفعت مستوى تأهبها وكثفت استعداداتها العسكرية تحسباً لهجوم أميركي - إسرائيلي مشترك محتمل على إيران في الأيام المقبلة. 
 

ووفقاً للمصدرين، أحدهما مسؤول عسكري رفيع المستوى، فإن إسرائيل تشكك منذ أسابيع في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتُسرّع من وتيرة تخطيطها العملياتي والأمني رغم التقدم المُعلن عنه في الجولة الثانية من المحادثات يوم الثلاثاء.
 

وأفاد أحد المصادر بأن أي هجوم محتمل، في حال أذن به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتجاوز على الأرجح نطاق عملية "عام كولافي" وسيشمل ضربات منسقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
 

وأضاف المصدران أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى عدة مشاورات أمنية خاصة هذا الأسبوع لتقييم الجاهزية والتنسيق.
 

ويقدر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية أن الأميركيين سيبلغون الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير من بدء الهجوم على إيران، لكن دراسة الوضع تشير إلى أنه على الرغم من التحذير المسبق، فإن الجمهور الإسرائيلي لن يتعرض لهذه المعلومات، وذلك لعلمه بأن لا أحد في المؤسسة الدفاعية يريد تسريب المعلومات وتعريض نجاح النشاط الهجومي الأميركي للخطر.
 

وخلال فترة الإنذار، سيتمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ أنشطة تحضيرية عملياتية لن تكون مرئية للعامة، فيما من المحتمل أن يزداد عدد الدوائر السرية، كما حدث عشية الهجوم على إيران خلال شهر حزيران الماضي، لكن هذا العدد محدود للغاية، ويشمل مسؤولين في شركات الطيران سيُطلب منهم الاستعداد لانسحاب أسطول الطائرات المدنية الإسرائيلية، أو عناصر في قطاع الطاقة.
 

وكما حدث في الهجوم الإسرائيلي، فمن المحتمل أن يقوم الجيش الإسرائيلي، في وقت قريب من الهجوم، بنشر قوات إضافية، كأن ينقل كتائب الإنقاذ من قيادة الجبهة الداخلية إلى مناطق محددة بشكل دوري مستخدماً قصصاً مُضللة، بحيث لا يعرف المقاتلون أنفسهم الغرض الحقيقي من المهمة الموكلة إليهم. كذلك، قد يرتفع مستوى التأهب على الحدود، لا سيما في الشمال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما جديد "إضراب" التعليم الرسمي؟ بيانٌ جديد يعلن
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نتنياهو

بنيامين

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:18 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-02-18
Lebanon24
16:25 | 2026-02-18
Lebanon24
16:21 | 2026-02-18
Lebanon24
16:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:18 | 2026-02-18
Lebanon24
14:09 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24