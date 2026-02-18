البيت الأبيض يدرس ضربة محتملة ضد إيران… قد تبدأ السبت

أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس أن الجيش الأميركي بات جاهزا لتنفيذ ضربات محتملة ضد في أقرب وقت، قد يبدأ اعتبارا من السبت، لكن الإطار لأي تحرك عسكري قد يمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة على المشاورات.وأكد المسؤولون أن لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تنفيذ الضربة، فيما وصفت النقاشات داخل بأنها مستمرة ومتغيرة، مع تقييم دقيق لمخاطر التصعيد والانعكاسات السياسية والعسكرية سواء في حال التحرك أو الامتناع عنه.وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، يعيد البنتاغون تموضع عدد من الأفراد العسكريين مؤقتا خارج منطقة ، إلى أو إلى داخل ، تحسبا لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية أو تعرض القوات الأميركية لهجمات مضادة من جانب إيران، وفق شبكة سي بي إس.وأوضح أحد المصادر أن هذا الإجراء يندرج ضمن الخطوات الاحترازية المعتادة قبل أي نشاط عسكري ولا يعني بالضرورة أن الهجوم بات وشيكا.وقال مصدر مطلع إن ماركو روبيو يعتزم زيارة بنيامين نتنياهو خلال نحو أسبوعين لمواصلة المشاورات بشأن التطورات الإقليمية. (سكاي نيوز)