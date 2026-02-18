كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"

كشفت عن قاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات عيار 600 ملم، قالت وسائل إعلامها الرسمية إنها قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية باتجاه .وأشرف الزعيم الكوري على مراسم الإعلان الرسمي عن المنظومة الجديدة الأربعاء، حيث أشاد بها بوصفها "فريدة من نوعها في العالم"، معتبراً أنها "ملائمة لهجوم خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية".ونقلت المركزية عن كيم قوله إن المنظومة الجديدة تعزز قدرات الردع الاستراتيجي لبلاده، في ظل تصاعد التوتر في الكورية.ويأتي القاذفة الجديدة في إطار سلسلة تجارب وتسليح أعلنتها بيونغ يانغ خلال الأشهر الماضية، وسط تحذيرات متكررة من الجنوبية والولايات المتحدة من تداعيات تطوير قدرات نووية وصاروخية إضافية لدى .