تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:22
A-
A+

برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية.

وقال جون أيليف، مدير البرنامج في أفغانستان: "نحن نواجه أزمة غذائية كارثية، حيث يعاني ثلثا البلاد من سوء تغذية حاد خطير أو يصل إلى مستوى الأزمة. هذه هي أعلى نسبة سوء تغذية مسجلة في البلاد على الإطلاق. وحياة 4 ملايين طفل في خطر".

وبعد أن دمرتها أربعة عقود من الصراع، اعتمدت أفغانستان لفترة طويلة على المساعدات الخارجية، لكن استيلاء حركة طالبان على السلطة في عام 2021 أدى إلى توقف المساعدات الخارجية المباشرة بين عشية وضحاها، مما دفع الملايين إلى الفقر والجوع.

وتفاقمت الحالة بسبب الاقتصاد المتهالك، والجفاف الشديد، والزلزالين المدمرين في أواخر عام 2025، وعودة 3.5 مليون أفغاني طردوا بشكل أساسي من باكستان وإيران المجاورتين. (العربية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: المجاعة في السودان تدفع ملايين إلى حافة الهاوية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي في السودان يعاني للحفاظ على استمرار عملياته الطارئة المنقذة للحياة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"برنامج الأغذية العالمي": 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في الصومال يتدهور واستمرار نقص التمويل يفاقم الأزمة وسيحرم الملايين من المساعدات الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مدير البرنامج

أفغانستان

وقال جون

وقال جو

طالبان

الملا

استيل

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:56 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:40 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-19
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19
Lebanon24
01:56 | 2026-02-19
Lebanon24
01:40 | 2026-02-19
Lebanon24
01:30 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24