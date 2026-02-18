برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تواجه أزمة جوع كارثية.أيليف، في أفغانستان: "نحن نواجه أزمة غذائية كارثية، حيث يعاني ثلثا البلاد من سوء تغذية حاد خطير أو يصل إلى مستوى الأزمة. هذه هي أعلى نسبة سوء تغذية مسجلة في البلاد على الإطلاق. وحياة 4 ملايين طفل في خطر".وبعد أن دمرتها أربعة عقود من الصراع، اعتمدت أفغانستان لفترة طويلة على المساعدات الخارجية، لكن استيلاء حركة على السلطة في عام 2021 أدى إلى توقف المساعدات الخارجية المباشرة بين عشية وضحاها، مما دفع الملايين إلى الفقر والجوع.وتفاقمت الحالة بسبب الاقتصاد المتهالك، والجفاف الشديد، والزلزالين المدمرين في أواخر عام 2025، وعودة 3.5 مليون أفغاني طردوا بشكل أساسي من باكستان وإيران المجاورتين. (العربية)