Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:31
وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر
وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر photos 0
أعلن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيزور إسرائيل في 28 شباط للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الزيارة تأتي في سياق التشاور بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الملف الإيراني.

وكان نتنياهو قد زار واشنطن الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث دعا إلى تبني نهج متشدد حيال إيران. وفي يونيو الماضي، أطلقت إسرائيل هجوما على إيران أدى إلى حرب استمرت 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة خلالها بضرب مواقع نووية رئيسية.
وفي موازاة ذلك، أرسلت إدارة ترامب مبعوثين إلى جنيف لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين بوساطة عُمانية. وبينما أعلنت طهران تحقيق تقدم في المحادثات، لوّح ترامب بإمكانية التدخل العسكري، وأمر بحشد قوات أميركية بالقرب من الأراضي الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات بعد حملة قمع واسعة شنتها السلطات الإيرانية الشهر الماضي ضد احتجاجات داخلية، أسفرت، بحسب منظمات حقوقية، عن مقتل آلاف المحتجين، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
