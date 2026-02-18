وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر

أعلن مسؤول أميركي أن الأميركي ماركو روبيو سيزور في 28 شباط للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين وإيران.





ونقلت وكالة الصحافة عن المسؤول، الذي طلب عدم هويته، إن الزيارة تأتي في سياق التشاور بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الملف .



وكان نتنياهو قد زار الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الأميركي ، حيث دعا إلى تبني نهج متشدد حيال . وفي يونيو الماضي، أطلقت إسرائيل هجوما على إيران أدى إلى حرب استمرت 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة خلالها بضرب مواقع نووية رئيسية.

وفي موازاة ذلك، أرسلت إدارة مبعوثين إلى جنيف لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين بوساطة عُمانية. وبينما أعلنت طهران تحقيق تقدم في المحادثات، لوّح ترامب بإمكانية التدخل العسكري، وأمر بحشد قوات أميركية بالقرب من الأراضي .



وتأتي هذه التطورات بعد حملة قمع واسعة شنتها السلطات الإيرانية الشهر الماضي ضد احتجاجات داخلية، أسفرت، بحسب منظمات حقوقية، عن مقتل آلاف المحتجين، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.