عربي-دولي
وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر
Lebanon 24
18-02-2026
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤول أميركي أن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو سيزور
إسرائيل
في 28 شباط للقاء رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين
الولايات المتحدة
وإيران.
ونقلت وكالة الصحافة
الفرنسية
عن المسؤول، الذي طلب عدم
الكشف عن
هويته، إن الزيارة تأتي في سياق التشاور بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الملف
الإيراني
.
وكان نتنياهو قد زار
واشنطن
الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، حيث دعا إلى تبني نهج متشدد حيال
إيران
. وفي يونيو الماضي، أطلقت إسرائيل هجوما على إيران أدى إلى حرب استمرت 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة خلالها بضرب مواقع نووية رئيسية.
وفي موازاة ذلك، أرسلت إدارة
ترامب
مبعوثين إلى جنيف لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين بوساطة عُمانية. وبينما أعلنت طهران تحقيق تقدم في المحادثات، لوّح ترامب بإمكانية التدخل العسكري، وأمر بحشد قوات أميركية بالقرب من الأراضي
الإيرانية
.
وتأتي هذه التطورات بعد حملة قمع واسعة شنتها السلطات الإيرانية الشهر الماضي ضد احتجاجات داخلية، أسفرت، بحسب منظمات حقوقية، عن مقتل آلاف المحتجين، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإسرائيلي
الإيرانية
الفرنسية
الإيراني
الكشف عن
تابع
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
