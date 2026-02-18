تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
عقوبات أوكرانية جديدة ضد لوكاشينكو رداً على دعم موسكو
Lebanon 24
18-02-2026
|
23:40
photos
فرضت
أوكرانيا
، الأربعاء، عقوبات على
ألكسندر لوكاشينكو
رئيس
روسيا
البيضاء وتوعدت "بتكثيف الإجراءات المضادة" ضد مينسك بسبب دعمها لروسيا في زمن الحرب.
وكانت روسيا البيضاء، أحد أقرب حلفاء روسيا، بمثابة قاعدة انطلاق لموسكو لشن حربها عام 2022؛ ما سمح للقوات الروسية بالاقتراب من العاصمة
الأوكرانية
قبل أن يتم صدّها.
وقال الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنكثف بشكل كبير الإجراءات المضادة في وجه جميع أشكال المساعدة (التي يقدمها لوكاشينكو) في قتل الأوكرانيين".
وقال
زيلينسكي
إن روسيا البيضاء، التي تتشارك في حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر مع أوكرانيا، ساعدت
موسكو
في شن هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيّرة على بلاده.
ورغم عدم وجود قتال فعلي على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء، فقد قال زيلينسكي: إن مينسك سمحت لروسيا في النصف الثاني من عام 2025 بنشر أنظمة على أراضيها للتحكم في الطائرات المسيرة خلال الهجمات على أوكرانيا.
ويخضع لوكاشينكو بالفعل لعقوبات أمريكية وأوروبية. وتعدّ الخطوة الأوكرانية رمزية لحد كبير، غير أن زيلينسكي قال إن بلاده ستعمل مع شركائها لضمان أن يكون للتدابير الجديدة "تأثير عالمي".
