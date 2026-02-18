تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عقوبات أوكرانية جديدة ضد لوكاشينكو رداً على دعم موسكو

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:40
عقوبات أوكرانية جديدة ضد لوكاشينكو رداً على دعم موسكو
فرضت أوكرانيا، الأربعاء، عقوبات على ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء وتوعدت "بتكثيف الإجراءات المضادة" ضد مينسك بسبب دعمها لروسيا في زمن الحرب.

وكانت روسيا البيضاء، أحد أقرب حلفاء روسيا، بمثابة قاعدة انطلاق لموسكو لشن حربها عام 2022؛ ما سمح للقوات الروسية بالاقتراب من العاصمة الأوكرانية قبل أن يتم صدّها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنكثف بشكل كبير الإجراءات المضادة في وجه جميع أشكال المساعدة (التي يقدمها لوكاشينكو) في قتل الأوكرانيين".

وقال زيلينسكي إن روسيا البيضاء، التي تتشارك في حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر مع أوكرانيا، ساعدت موسكو في شن هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيّرة على بلاده.

ورغم عدم وجود قتال فعلي على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء، فقد قال زيلينسكي: إن مينسك سمحت لروسيا في النصف الثاني من عام 2025 بنشر أنظمة على أراضيها للتحكم في الطائرات المسيرة خلال الهجمات على أوكرانيا.

ويخضع لوكاشينكو بالفعل لعقوبات أمريكية وأوروبية. وتعدّ الخطوة الأوكرانية رمزية لحد كبير، غير أن زيلينسكي قال إن بلاده ستعمل مع شركائها لضمان أن يكون للتدابير الجديدة "تأثير عالمي".
 
الخارجية الأسترالية: فرض عقوبات إضافية على إيران ردا على استخدام النظام الإيراني المروع للعنف ضد شعبه
رويترز عن المفوضية الأوروبية: نحن على أتم الاستعداد لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة ضد إيران
المتشددون في إسرائيل يستنجدون بالسفارات ضد عقوبات نتنياهو
وزير خارجية فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران شملت تجميد أصول 21 فردا وكيانا وحظر سفرهم
