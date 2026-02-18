تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الطاقة الذرية تحذر: الوقت يداهم المحادثات الإيرانية-الأميركية

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:42
A-
A+
الطاقة الذرية تحذر: الوقت يداهم المحادثات الإيرانية-الأميركية
الطاقة الذرية تحذر: الوقت يداهم المحادثات الإيرانية-الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن "الوقت داهم" في المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، رغم تسجيل "خطوة إلى الأمام" في جولة المفاوضات التي عقدت في جنيف بوساطة عمانية.


وقال غروسي، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية، إن "إمكانية حوار بدأت، للمرة الأولى، تتبلور حقا"، مضيفا: "بدأنا نتحدث عن أمور ملموسة، عما يتعين علينا القيام به"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات "بالغة التعقيد".

وجاءت تصريحاته في ظل أجواء مشحونة تخيم على المفاوضات، مع تلويح واشنطن بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
 وأوضح غروسي أنه لمس "استعدادا لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق"، غير أنه شدد على أن عامل الوقت يشكل ضغطا متزايدا على مسار التفاوض.

من جهتها، علقت طهران بعض أوجه تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت مفتشي الوكالة من دخول مواقع تعرضت لقصف إسرائيلي وأميركي خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، متهمة الهيئة الأممية بالانحياز وعدم إدانة الضربات.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر البيت الأبيض أنه سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة، بعد أيام من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجته تجاه طهران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية للجزيرة: الوفد الأميركي التقى وزير خارجية سلطنة عمان ومدير وكالة الطاقة الذرية صباح اليوم
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الذرية الإيرانية: سنأخذ التهديدات على محمل الجد
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: على غروسي أن ينتبه إلى مصطلحاته وتقاريره ويلتزم بسياسات الوكالة ومقرراتها
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الذرية الإيرانية: الوكالة الدولية تتقيد بما تمليه عليها إسرائيل وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

المدير العام

البيت الأبيض

الإيرانية

الفرنسية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:56 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:40 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-19
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19
Lebanon24
01:56 | 2026-02-19
Lebanon24
01:40 | 2026-02-19
Lebanon24
01:30 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24