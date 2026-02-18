الطاقة الذرية تحذر: الوقت يداهم المحادثات الإيرانية-الأميركية

حذر للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن "الوقت داهم" في المحادثات الجارية بين والولايات المتحدة، رغم تسجيل "خطوة إلى الأمام" في جولة المفاوضات التي عقدت في جنيف بوساطة عمانية.





وقال غروسي، في مقابلة مع قناة "إل سي إي" ، إن "إمكانية حوار بدأت، للمرة الأولى، تتبلور حقا"، مضيفا: "بدأنا نتحدث عن أمور ملموسة، عما يتعين علينا القيام به"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات "بالغة التعقيد".



وجاءت تصريحاته في ظل أجواء مشحونة تخيم على المفاوضات، مع تلويح بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وأوضح غروسي أنه لمس "استعدادا لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق"، غير أنه شدد على أن عامل الوقت يشكل ضغطا متزايدا على مسار التفاوض.



من جهتها، علقت طهران بعض أوجه تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت مفتشي الوكالة من دخول مواقع تعرضت لقصف إسرائيلي وأميركي خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، متهمة الهيئة الأممية بالانحياز وعدم إدانة الضربات.



وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر أنه سيكون "من الحكمة" أن تبرم إيران اتفاقا مع ، بعد أيام من تصعيد الرئيس الأميركي هجته تجاه طهران.