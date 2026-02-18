ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية

أعلن الجيش الأميركي أن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" ستحمل ألوانا جديدة تتماشى مع تفضيلات ، لتستبدل التصميم التقليدي الأزرق والأبيض المعتمد منذ ستينيات القرن الماضي.





وقالت إن المظهر الجديد سيعتمد "مزيجا من الأحمر والأبيض والذهبي والأزرق الداكن"، ليس فقط لطائرة الرئاسة المحدثة، بل أيضا لطائرات أصغر تستخدم بانتظام لنقل كبار المسؤولين الحكوميين.



ونشر الجيش صورة للتصميم الجديد، الذي يتطابق مع نموذج الطائرة المعروض في خلال اجتماعات مع قادة أجانب.

وتتولى تعديل طائرتين من طراز 747-8 لتحلا محل الأسطول الحالي المؤلف من طائرتين قديمتين من طراز 747-200. وتستخدم الطائرتان رمز النداء "إير فورس وان" عندما يكون الرئيس على متنهما.



وكان قد قرر في عام 2018 التخلي عن التصميم الأزرق الفاتح الذي اعتمد في عهد الرئيس الراحل جون كينيدي، غير أن مراجعة أجراها سلاح الجو أشارت إلى أن الألوان الداكنة قد ترفع التكاليف وتؤخر تسليم الطائرات الجديدة، ما دفع الرئيس السابق إلى إلغاء القرار في آذار 2023.



وقال ترامب للصحفيين الشهر الماضي: "نريد اللون الأزرق القوي، وليس الأزرق الفاتح"، في إشارة إلى التصميم الحالي.