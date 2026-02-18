تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:45
ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية
ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية photos 0
أعلن الجيش الأميركي أن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" ستحمل ألوانا جديدة تتماشى مع تفضيلات الرئيس دونالد ترامب، لتستبدل التصميم التقليدي الأزرق والأبيض المعتمد منذ ستينيات القرن الماضي.


وقالت القوات الجوية إن المظهر الجديد سيعتمد "مزيجا من الأحمر والأبيض والذهبي والأزرق الداكن"، ليس فقط لطائرة الرئاسة المحدثة، بل أيضا لطائرات أصغر تستخدم بانتظام لنقل كبار المسؤولين الحكوميين.

ونشر الجيش صورة للتصميم الجديد، الذي يتطابق مع نموذج الطائرة المعروض في المكتب البيضاوي خلال اجتماعات مع قادة أجانب.
وتتولى شركة بوينغ تعديل طائرتين من طراز 747-8 لتحلا محل الأسطول الحالي المؤلف من طائرتين قديمتين من طراز 747-200. وتستخدم الطائرتان رمز النداء "إير فورس وان" عندما يكون الرئيس على متنهما.

وكان ترامب قد قرر في عام 2018 التخلي عن التصميم الأزرق الفاتح الذي اعتمد في عهد الرئيس الراحل جون كينيدي، غير أن مراجعة أجراها سلاح الجو أشارت إلى أن الألوان الداكنة قد ترفع التكاليف وتؤخر تسليم الطائرات الجديدة، ما دفع الرئيس السابق جو بايدن إلى إلغاء القرار في آذار 2023.

وقال ترامب للصحفيين الشهر الماضي: "نريد اللون الأزرق القوي، وليس الأزرق الفاتح"، في إشارة إلى التصميم الحالي.
Advertisement
Advertisement
