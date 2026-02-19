زيلينسكي: نقترب من التوصل لوثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار

ليّن الرئيس الأوكراني الأربعاء، لهجته تجاه معضلة الأراضي.

وأعلن أن وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى وثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وذلك عقب محادثات السلام التي توسطت خلالها في .



كما أوضح الرئيس الأوكراني في حديثه لبرنامج " أن سيرسود"، أن التقدم في السياسية كان بطيئا، وأن قادة البلاد يمكنهم محاولة إبرام اتفاق فيما بينهم بشأن قضية التنازل عن الأراضي، وهي أكثر القضايا إثارة للخلاف.



وأكد أن يناقشون "الوثيقة الجديدة" بين روسيا والناتو.

كذلك كشف زيلينسكي عن أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا ستنعقد في .