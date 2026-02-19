تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زيلينسكي: نقترب من التوصل لوثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار
Lebanon 24
19-02-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
ليّن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الأربعاء، لهجته تجاه معضلة الأراضي.
وأعلن
زيلينسكي
أن
روسيا
وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى وثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وذلك عقب محادثات السلام التي توسطت خلالها
الولايات المتحدة
في
جنيف
.
كما أوضح الرئيس الأوكراني في حديثه لبرنامج "
بيرس مورجان
أن سيرسود"، أن التقدم في
القضايا
السياسية كان بطيئا، وأن قادة البلاد يمكنهم محاولة إبرام اتفاق فيما بينهم بشأن قضية التنازل عن الأراضي، وهي أكثر القضايا إثارة للخلاف.
وأكد أن
الأميركيين
يناقشون "الوثيقة الجديدة" بين روسيا والناتو.
كذلك كشف زيلينسكي عن أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا ستنعقد في
سويسرا
.
