حواجز وتدقيق هويات عند أبواب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

شددت السلطات الإجراءات العسكرية في "البلدة القديمة" من مدينة ، وفرضت "مخالفات" على في محيط البلدة، بحسب وكالة "وفا" للأنباء.



ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية قولها إن "القوات الإسرائيلية كثفت انتشارها عند أبواب ، وأقامت حواجز عسكرية لتدقيق هويات الوافدين".



وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية "منعت أعدادًا من الشبان من دخول ، في إطار سياسة التضييق الممنهجة التي تتكرر سنويًّا خلال شهر ".



وأضافت أن "القوات الإسرائيلية فرضت إجراءات مشددة عند باب الأسباط، أحد أبواب البلدة القديمة المؤدية للمسجد الأقصى، وأوقفت المركبات وحررت مخالفات بحق عدد من المواطنين، بزعم عرقلة السير".



وفرضت مخالفات إضافية على المركبات في طريق سلوان، جنوب المسجد الأقصى، واستهدفت الفلسطينيين القادمين لأداء الصلاة، في خطوة اعتبرها الأهالي محاولة لردعهم عن الوصول للمسجد الأقصى وفرض واقع ميداني جديد في محيطه.



ويأتي هذا التصعيد بالتوازي مع استمرار إصدار قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة بحق عدد من المقدسيين، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين وفرض قيود مشددة على حرية العبادة في المدينة، بحسب "وفا".



يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل، منذ سنوات، فرض قيود وإجراءات عسكرية في محيط المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، تشمل نشر الحواجز، وفرض مخالفات مالية، في إطار سياسة التضييق على المقدسيين.



