هزة أرضية قوية تهز السواحل الإيرانية الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل جنوب في فجرا، حسبما نقلت " " عن مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض.ووقع الزلزال عند الساعة 03.43 بتوقيت غرينتش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.