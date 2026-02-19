ألمانيا وفرنسا تواجهان مأزقاً في مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي

ذكر مصدران أن ألمانيا تدرس طلب المزيد من مقاتلات إف-35 أمريكية الصنع، في خطوة من شأنها تعميق اعتماد برلين على التكنولوجيا العسكرية في ظل تعثر برنامجها المشترك مع لتطوير مقاتلات من الجيل التالي، بحسب .



وقال أحد المصدرين إن برلين تجري مفاوضات قد تؤدي إلى شراء أكثر من 35 مقاتلة إضافية. واشترت 35 طائرة في عام 2022، ومن المقرر أن يبدأ تسليمها في وقت لاحق من هذا العام.



وسيأتي الشراء المحتمل لمزيد من المقاتلات من تصنيع لوكهيد مارتن بتكلفة تزيد على 80 مليون دولار للواحدة في أعقاب ضغوط على حلفائها لزيادة الإنفاق الدفاعي.



وإذا تمت جميع عمليات الشراء المحتملة والطلبيات الحالية لطائرات إف-35، فسيكون لدى ألمانيا حوالي 85 مقاتلة إف-35. لكن المصدرين يشيران إلى أن النتيجة لا تزال غير مؤكدة.



وسيشكل توسيع أسطول ألمانيا من طائرات إف-35 تحولا استراتيجيا مهمّا نحو تكامل عسكري أعمق مع الولايات المتحدة وبعيدا عن الاستقلالية الدفاعية الأوروبية، التي تمثل أولوية لفرنسا العضو في .



وتواجه ألمانيا وفرنسا مأزقا بشأن (برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي) وهو مشروع تبلغ تكلفته 100 مليار يورو ويعاني من مشاكل عديدة منذ إطلاقه عام 2017 لبناء طائرة من الجيل التالي لتحل محل الطائرات والألمانية والإسبانية اعتبارا من عام 2040. وفي ظل السيناريو الراهن، ستتخلى ألمانيا وفرنسا عن المشروع.



