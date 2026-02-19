زيارة مفاجئة لمسؤولين أميركيين كبار إلى فنزويلا لتعزيز التعاون الأمني

أجرى قائد القوات في أمريكا اللاتينية الجنرال فرنسيس دونوفان، ومسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية " "، زيارة مفاجئة إلى فنزويلا، الأربعاء.



وقالت القيادة الجنوبية الأمريكي، في بيان: "اجتمع قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان، والقائم بأعمال وحدة شؤون فنزويلا السفيرة لورا إفدوجو، والقائم بأعمال الحرب الأمريكي لشؤون الدفاع الوطني والأمريكتين هومير، مع السلطات الفنزويلية المؤقتة في كاراكاس الأربعاء".





وأضاف البيان أنه "خلال الاجتماع، جدد العسكريون التأكيد على بفنزويلا حرة وآمنة ومزدهرة للشعب الفنزويلي والولايات المتحدة ونصف ".



وأوضح البيان أن "المناقشات ركزت على البيئة الأمنية، والخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطة ذات المراحل الثلاث - وخاصة استقرار فنزويلا - وأهمية الأمن المشترك في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي".



Advertisement