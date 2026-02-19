تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
زيارة مفاجئة لمسؤولين أميركيين كبار إلى فنزويلا لتعزيز التعاون الأمني

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:10
زيارة مفاجئة لمسؤولين أميركيين كبار إلى فنزويلا لتعزيز التعاون الأمني
أجرى قائد القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية الجنرال فرنسيس دونوفان، ومسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، زيارة مفاجئة إلى فنزويلا، الأربعاء.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكي، في بيان: "اجتمع قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان، والقائم بأعمال وحدة شؤون فنزويلا السفيرة لورا إفدوجو، والقائم بأعمال مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الدفاع الوطني والأمريكتين جوزيف هومير، مع السلطات الفنزويلية المؤقتة في كاراكاس الأربعاء".


وأضاف البيان أنه "خلال الاجتماع، جدد القادة العسكريون التأكيد على التزام الولايات المتحدة بفنزويلا حرة وآمنة ومزدهرة للشعب الفنزويلي والولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي".

وأوضح البيان أن "المناقشات ركزت على البيئة الأمنية، والخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب ذات المراحل الثلاث - وخاصة استقرار فنزويلا - وأهمية الأمن المشترك في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي".
"يديعوت أحرونوت": وصول قائد القيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الأمنيين
مسؤول أميركي: مدير CIA ورئيسة فنزويلا المؤقتة ناقشا التعاون الاستخباراتي والاستقرار الاقتصادي
زيارة تاريخية لمسؤول أميركي إلى فنزويلا منذ اعتقال مادورو
واشنطن وأذربيجان توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي
