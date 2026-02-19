تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة لمنع استبعاد الدول من عصر التكنولوجيا

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:20
A-
A+

غوتيريش: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة لمنع استبعاد الدول من عصر التكنولوجيا
غوتيريش: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة لمنع استبعاد الدول من عصر التكنولوجيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  رؤساء شركات التكنولوجيا اليوم الخميس، من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلا إن مستقبله لا يمكن تركه رهينة "أهواء بضعة مليارديرات".

ودعا غوتيريش في كلمته خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند، أقطاب التكنولوجيا إلى دعم صندوق عالمي بقيمة 3 مليارات دولار لضمان وصول مفتوح للجميع إلى هذه التكنولوجيا السريعة التطور، بحسب فرانس برس.

وقال: "يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي ملكا للجميع".

وأضاف: "لا يمكن أن يُقرَّر مستقبل الذكاء الاصطناعي من جانب حفنة من الدول، ولا أن يُترك لأهواء بضعة مليارديرات"، محذرا من أنه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فقد يُفاقم ذلك عدم المساواة العالمية.

وأكد أنه "إذا استُخدم الذكاء الاصطناعي استخداما سليما، فإنه يُمكن أن يُسرّع التقدم الطبي، ويُوفر المزيد من فرص التعلم، ويُعزز الأمن الغذائي، ويدعم العمل المناخي والتأهب للكوارث، ويُحسّن الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".

لكنه حذر من أن الذكاء الاصطناعي "قد يُعمّق أيضا أوجه عدم المساواة، ويُضخّم الأحكام المسبقة، ويُلحق الأذى".

وقد أنشأت الأمم المتحدة  هيئة استشارية علمية معنية بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الدول على اتخاذ القرارات بشأن هذه التقنية الثورية.

ودعا غوتيريش إلى حماية الناس من الاستغلال، معتبرا أنه "لا ينبغي استخدام أي طفل كحقل تجارب للذكاء الاصطناعي غير المنظم".

ودعا إلى وضع ضمانات لضمان آليات فعالة للرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء "صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي" لتعزيز القدرات الأساسية.

وقال "هدفنا الوصول إلى 3 مليارات دولار"، وذلك خلال القمة التي جمعت قادة العالم وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم سام ألتمان من "أوبن إيه آي" وسوندار بيتشاي من غوغل.

وأشار إلى أن "هذا المبلغ لا يتجاوز 1% من الإيرادات السنوية لشركة تكنولوجيا واحدة. إنه ثمن زهيد مقابل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي الذي يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك الشركات المطوّرة له".

وحذّر من أنه دون الاستثمار، "ستُستبعد دول كثيرة من عصر الذكاء الاصطناعي"، ما سيفاقم التفاوتات في جميع أنحاء العالم.

كما حذّر من أنه مع تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه بشكل هائل، يجب على مراكز البيانات التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة، بدلا من تحميل المجتمعات الضعيفة العبء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انتعاش سوق السندات يفتح الطريق أمام عمالقة التكنولوجيا لتمويل بنية الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصطلحات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى مفاتيح لفهم مستقبل التكنولوجيا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار مشروع قانون لإنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الأمين العام للأمم المتحدة

الذكاء الاصطناعي

أنطونيو غوتيريش

الطاقة النظيفة

الخدمات العامة

الأمم المتحدة

الأمين العام

أوبن إيه آي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-19
Lebanon24
04:12 | 2026-02-19
Lebanon24
03:59 | 2026-02-19
Lebanon24
03:50 | 2026-02-19
Lebanon24
03:43 | 2026-02-19
Lebanon24
03:40 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24