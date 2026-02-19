تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إسرائيل تحبط تهديدًا إرهابيًا قبل تنفيذه في مدينة أريحا
Lebanon 24
19-02-2026
|
01:30
photos
أعلنت
السلطات الأمنية
في إسرائيل
عن إحباط ما وصفته بأنه "مخطط إرهابي" من جانب خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أريحا، كانت تخطط لتنفيذ "هجوم وشيك".
وقالت
الشرطة الإسرائيلية
، في بيان لها نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس"، "إن ذلك جاء بعد تنفيذ قوات المستعربين بحرس الحدود والجيش
الإسرائيلي
عملية أمنية استباقية ومعقدة".
وأضافت أن "وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود وقوات الجيش، عملت بتوجيه استخباراتي دقيق من
جهاز الأمن العام
(الشاباك)، على مدار الأسابيع الماضية لتعقب الخلية".
وألقت قوات الجيش، القبض على 3 عناصر، الأسبوع الماضي، فيما ألقت وحدة المستعربين القبض على العنصر الرابع، وتم تحويلهم للتحقيق لدى جهاز
الشاباك
".
