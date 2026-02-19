تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مجلس الأمن يعقد جلسة وزارية اليوم لمناقشة الأزمة في السودان

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:40
مجلس الأمن يعقد جلسة وزارية اليوم لمناقشة الأزمة في السودان
يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الخميس جلسة إحاطة مفتوحة حول السودان. وقد رفعت المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المسؤولة عن ملف السودان ورئيسة المجلس لشهر فبراير، مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري، ومن المتوقع أن تترأسه وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، إيفيت كوبر.

ومن المتوقع أن تشارك في الجلسة كل من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ومديرة قسم الاستجابة للأزمات والطوارىء في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيدم ووسورنو، كما سيستمع المجلس إلى ممثل عن المجتمع المدني، وسيتناول وضع المرأة في سياق النزاع في السودان، بما في ذلك ارتفاع معدل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ومن المتوقع أن يشارك السودان، بالإضافة إلى مصر والسعودية وتركيا، في هذا الاجتماع بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

ووصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الوضع في السودان بأنه يمثل تهديدًا بالغا الخطورة للسلم والأمن الدوليين.
وخلال مشاركته في الاجتماع الذي ضم ممثلي عدد من الدول والمنظمات المعنية لتناول الأزمة السودانية، أكد أن الوضع في السودان يمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري، مشددا على أن مصر لن تسمح بأي حال بمزيد من تفكك الدولة السودانية.

كما أكد وزير الخارجية المصري دعم القاهرة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، وفي مقدمتها التوصل إلى هدنة إنسانية فورية
