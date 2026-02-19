تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها

Lebanon 24
19-02-2026 | 02:07
A-
A+

البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها
البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتخب النواب البيروفيون خوسيه ماريا بالكازار رئيسا مؤقتا جديدا الأربعاء، ليصبح بذلك الرئيس الثامن للبلاد خلال عقد بعد عزل خوسيه خيري بتهم فساد.

وبعد انتخاب النائب اليساري البالغ 83 عاما رئيسا للبرلمان، أصبح تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى 28 تموز، وهو موعد تنصيب الرئيس الذي سيُنتخب في نيسان.

وينهي هذا التصويت فراغا في السلطة استمر لأكثر من 24 ساعة، وهو الأول من نوعه في تاريخ البيرو.

ونافس بالكازار على هذا المنصب ثلاثة مرشحين هم هكتور أكونا وإدغار ريموندو وماريا ديل كارمن ألفا.

وماريل ديل كارمن ألفا نائبة في البرلمان تنتمي لحزب "أكسيون بوبولار" الوسطي، وسبق أن تولت رئاسة البرلمان في العام 2021.

وأطيح بالرئيس المؤقت السابق بعد أكثر من أربعة أشهر في منصبه، وذلك في تصويت للبرلمان في جلسة استثنائية.

وصوّت 75 نائبا لإقالته مقابل 24، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت.

وتعكس هذه الإقالة استمرار عدم الاستقرار في مؤسسات الدولة في البيرو منذ العام 2016. وتناط بالبرلمان الصلاحيات المرتبطة بالسلطة التنفيذية.

من بين آخر سبعة رؤساء للبيرو، أقال البرلمان أربعة، واستقال اثنان قبل أن يصلا للمصير نفسه، ولم يكمل سوى واحد منهم فقط ولايته المؤقتة.

ويثير هذا الواقع قلقا وامتعاضا شعبيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
طواف فرنسا 2026 ينطلق من كاتالونيا للمرة الأولى في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى في تاريخها.. الفضة تلامس 100 دولار للأوقية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة: هذه هي المرّة الأولى التي يفرض فيها الجيش اللبناني سيطرته على منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة التنفيذية

مؤسسات الدولة

خوسيه ماريا

البرلمان

رئاسة ال

ماريا دي

نائب ال

خوسيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-19
Lebanon24
04:12 | 2026-02-19
Lebanon24
03:59 | 2026-02-19
Lebanon24
03:50 | 2026-02-19
Lebanon24
03:43 | 2026-02-19
Lebanon24
03:40 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24