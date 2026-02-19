البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها

انتخب النواب البيروفيون بالكازار رئيسا مؤقتا جديدا الأربعاء، ليصبح بذلك الرئيس الثامن للبلاد خلال عقد بعد عزل خيري بتهم فساد.



وبعد انتخاب النائب اليساري البالغ 83 عاما رئيسا للبرلمان، أصبح تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى 28 ، وهو موعد تنصيب الرئيس الذي سيُنتخب في نيسان.



وينهي هذا التصويت فراغا في السلطة استمر لأكثر من 24 ساعة، وهو الأول من نوعه في تاريخ البيرو.



ونافس بالكازار على هذا المنصب ثلاثة مرشحين هم هكتور أكونا وإدغار ريموندو وماريا ديل كارمن ألفا.



وماريل ديل كارمن ألفا نائبة في تنتمي لحزب "أكسيون بوبولار" الوسطي، وسبق أن تولت رئاسة البرلمان في العام 2021.



وأطيح بالرئيس المؤقت السابق بعد أكثر من أربعة أشهر في منصبه، وذلك في تصويت للبرلمان في جلسة استثنائية.



وصوّت 75 نائبا لإقالته مقابل 24، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت.



وتعكس هذه الإقالة استمرار عدم الاستقرار في في البيرو منذ العام 2016. وتناط بالبرلمان الصلاحيات المرتبطة بالسلطة التنفيذية.



من بين آخر سبعة رؤساء للبيرو، أقال البرلمان أربعة، واستقال اثنان قبل أن يصلا للمصير نفسه، ولم يكمل سوى واحد منهم فقط ولايته المؤقتة.



ويثير هذا الواقع قلقا وامتعاضا شعبيا.



Advertisement