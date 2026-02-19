تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله

كشف تقرير لهيئة البث (كان)، الخميس، أن ستبلغ في حال قررت تنفيذ ضربات عسكرية ضد .

ووفق مصادر الهيئة، فإن "التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران يتعزز"، بينما لم يستبعد التقرير أن تنفذ البلدان الحليفان هجوما مشتركا.



وأكد مسؤولون أن "الولايات المتحدة لن تقدم على أي عمل عسكري ضد إيران من دون تنسيق أو إخطار مسبق لإسرائيل قبل أيام من وقوعه"، مشددين على أن "أي خطوة من هذا النوع لن تكون مفاجئة لإسرائيل".



كما قال مصدر إسرائيلي إن "هناك حالة تأهب مرتفعة داخل إسرائيل، لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية أميركية ضد إيران قريبا".



وفي السياق ذاته، أعلن الجيش أنه "في حالة استعداد تحسبا لاحتمال شن هجوم على إيران".



وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين: "تدار مفاوضات (بين الولايات المتحدة وإيران)"، لكن "الجيش مستعد منذ فترة طويلة بأقصى درجات الدفاع.



وأكد: "إذا تعرضنا لهجوم سنرد بقوة".

وأضاف دفرين: "لا تغيير في تقييم الوضع، وإذا طرأ تغيير فسنطلع الجمهور عبر المتحدث باسم الجيش وقيادة الجبهة الداخلية".



ويعتزم الأميركي ماركو روبيو السفر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، لإطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على آخر مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.



ومن المتوقع أن يلتقي روبيو نتنياهو في 28 شباط، وفقا لمسؤولين أميركيين.



والأربعاء أكد أنه سيكون "من " أن تبرم إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة، بينما لمح الرئيس الأميركي مجددا إلى إمكانية التحرك عسكريا ضد طهران.



في المقابل، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن طهران "تعد مسودة إطار عمل" لمحادثات مقبلة مع ، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.



وتحدث غروسي في مقابلة أجرتها معه قناة "إل سي إي" ، عن "خطوة إلى الأمام" تم اتخاذها في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، لكنه حذر من أن "الوقت داهم".