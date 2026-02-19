قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات وقصفاً مدفعياً جديداً على قطاع غزة

شنت ، فجر الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة من .



وقال مراسل إن القصف المدفعي استهدف شرقي مدينة بجنوب قطاع غزة في مناطق انتشار قوات .



كما أفاد المراسل بشن غارة إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال في مدينة بجنوب قطاع غزة، وغارة أخرى شرقي مدينة غزة.



وكان مصدر في قد أعلن، أمس الأربعاء، استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال قرب الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس.



بدوره، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار جيش الاحتلال في تدمير ما بقي من منازل وبنى تحتية في مناطق يسيطر عليها في أنحاء متفرقة من القطاع.



وتأتي هذه العمليات ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من تشرين الأول 2025، وأسفر حتى يوم الاثنين الماضي عن استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين، وفق .

Advertisement