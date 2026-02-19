تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات وقصفاً مدفعياً جديداً على قطاع غزة
Lebanon 24
19-02-2026
|
02:13
شنت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
، فجر الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة من
قطاع غزة
.
وقال مراسل
الجزيرة
إن القصف المدفعي استهدف شرقي مدينة
خان يونس
بجنوب قطاع غزة في مناطق انتشار قوات
الاحتلال
.
كما أفاد المراسل بشن غارة إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال في مدينة
رفح
بجنوب قطاع غزة، وغارة أخرى شرقي مدينة غزة.
وكان مصدر في
مجمع ناصر الطبي
قد أعلن، أمس الأربعاء، استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال
الإسرائيلي
قرب الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس.
بدوره، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار جيش الاحتلال في تدمير ما بقي من منازل وبنى تحتية في مناطق يسيطر عليها في أنحاء متفرقة من القطاع.
وتأتي هذه العمليات ضمن الخروقات
الإسرائيلية
المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من تشرين الأول 2025، وأسفر حتى يوم الاثنين الماضي عن استشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين، وفق
وزارة الصحة في غزة
.
