السناتور الأميركي ليندسي غراهام يؤكد: القرار بشأن إيران "اتّخذ" بالفعل

أكد عضو ليندسي غراهام ان القرار الأميركي بشأن "اتُّخذ" بالفعل، مشيرا إلى ان "كل هذه السفن لا تأتي إلى هنا لمجرد أن الجو جميل في هذا الوقت من السنة".وقال غراهام في مقابلة ستبث على " عربية" لاحقا: "نحن بحاجة إلى عمل عسكري" ضد إيران.وأشار السيناتور إلى أن "مشروعا مشتركا بين وإسرائيل للمساعدة في إضعاف قدرة قتل شعبها (في تلميح إلى الاحتجاجات الأخيرة) سيكون خبرا سارا في كثير من الأحيان".وأضاف: "التغيير الحقيقي لا يأتي من دون تضحيات. هذا ما سنفعله. سنغير الوضع بطريقة أو بأخرى. المساعدة قادمة وستصبح حقيقة واقعة للشعب ".وقال غراهام إن "القدرات العسكرية تُبنى الآن. نقطة التحول على بعد أسابيع لا أشهر. لهذا السبب أنا هنا. لهذا السبب لم أنم، لأنك ترى كيف ستسير الأمور، إما بشكل جيد أو سيئ للغاية".واستطرد السياسي الأميركي البارز: "عندما قال (الرئيس الأميركي دونالد) (للإيرانيين): (استمروا في الاحتجاج المساعدة قادمة)، فقد حسم الأمر بطريقة جعلت الخيار واضحا تماما. قال ترامب: (نحن بحاجة إلى قيادة جديدة في إيران). قال باختصار إن أفضل طريقة لجعل إيران عظيمة مرة أخرى هي أن يتولى الشعب زمام الأمور".كما تحدث غراهام عن "اليوم التالي لسقوط النظام في إيران"، معتبرا أن "الأمر متروك للشعب الإيراني. لا تستبقوا الأحداث".وقال: "يجب أن تتوقفوا عن استخدام الضمير (نحن). الأمر ليس متعلقا بنا بل بهم. ليس من واجبي بناء إيران جديدة، بل من واجبي منح الإيرانيين الفرصة لبناء إيران جديدة".وأضاف: "هذه لحظات تاريخية. لقد حانت. خلال الثلاثين يوما المقبلة إذا لم نتوصل إلى حل بشأن الملف الإيراني، أعتقد أن هذه اللحظة ستفوتنا".