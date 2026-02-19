تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بريطانيا تندد بسجن زوجين بريطانيين 10 سنوات في إيران
Lebanon 24
19-02-2026
|
03:18
photos
نددت وزيرة الخارجية
البريطانية
إيفيت
كوبر
الخميس بحكم السجن لعشر سنوات الصادر بحق زوجين بريطانيين معتقلَين في
إيران
بتهمة التجسس، معتبرة أنه "مروع تماما وغير مبرر إطلاقا".
وقالت كوبر في بيان: "سنتابع هذه القضية بلا كلل مع الحكومة
الإيرانية
إلى أن نرى كريغ وليندسي فورمان يعودان بأمان إلى
المملكة
المتحدة ويجتمعان بعائلتهما"، وفق "فرانس برس".
وحُكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران منذ كانون الثاني 2025 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، على ما أعلن ابنهما الخميس.
وقال جو
بينيت
في بيان: "حكم على والديّ بالسجن عشر سنوات في ختام محاكمة لم تستغرق سوى ثلاث ساعات ولم يسمح لهما خلالها بتقديم أي دفاع".
واعتُقل
ليندسي
وكريغ فورمان، وهما في أوائل الخمسينيات، في يناير الماضي أثناء مرورهما بمدينة كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجتين ناريتين.
