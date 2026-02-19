بريطانيا تندد بسجن زوجين بريطانيين 10 سنوات في إيران

نددت وزيرة الخارجية إيفيت الخميس بحكم السجن لعشر سنوات الصادر بحق زوجين بريطانيين معتقلَين في بتهمة التجسس، معتبرة أنه "مروع تماما وغير مبرر إطلاقا".



وقالت كوبر في بيان: "سنتابع هذه القضية بلا كلل مع الحكومة إلى أن نرى كريغ وليندسي فورمان يعودان بأمان إلى المتحدة ويجتمعان بعائلتهما"، وفق "فرانس برس".



وحُكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران منذ كانون الثاني 2025 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، على ما أعلن ابنهما الخميس.



في بيان: "حكم على والديّ بالسجن عشر سنوات في ختام محاكمة لم تستغرق سوى ثلاث ساعات ولم يسمح لهما خلالها بتقديم أي دفاع".



واعتُقل وكريغ فورمان، وهما في أوائل الخمسينيات، في يناير الماضي أثناء مرورهما بمدينة كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجتين ناريتين.



