تزامنا مع بدء شهر رمضان.. رسالة تهديد لأكبر مسجد في أستراليا

قامت الشرطة اليوم الخميس بفتح تحقيق وذلك بعد تلقي أكبر في البلاد رسالة تهديد، في ثالث واقعة مماثلة تزامنا مع حلول شهر .وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الرسالة وصلت، أمس الأربعاء، إلى مسجد "لاكيمبا" غربي سيدني، وتضمنت رسما لخنزير وعبارات تهديد تستهدف .وقالت الشرطة إنها أخضعت الرسالة لفحوص جنائية، وأكدت استمرار تكثيف الدوريات الأمنية في محيط دور العبادة، بما في ذلك ، وفي أماكن الفعاليات المرتبطة بشهر رمضان.وجاءت الواقعة بعد أسابيع من وصول رسالة مشابهة عبر البريد إلى المسجد نفسه، تضمنت رسما لمسلمين داخل مسجد يحترق.كما سبق أن أعلنت الشرطة في كانون الثاني الماضي، اعتقال رجل يبلغ من العمر 70 عاما وجهت إليه تهمة تتعلق برسالة تهديد أخرى استهدفت موظفي المسجد.