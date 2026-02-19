تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد انتهاء مناورة عسكرية.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه

Lebanon 24
19-02-2026 | 03:50
بعد انتهاء مناورة عسكرية.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه
أكد مسؤول عسكري إيراني بارز، اليوم الخميس، ان قوات الحرس الثوري مستعدة للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه "في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس اختتام مناورة عسكرية حملت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بدءا من الإثنين.

ونفذت المناورة تحت إشراف القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تزامنا مع الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتصاعد التهديدات العسكرية من جانب الولايات المتحدة.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري: "مراقبتنا الاستخباراتية لمضيق هرمز متواصلة على مدار الساعة، على السطح وتحت السطح وفي الجو".

وأضاف: "إذا صدرت الأوامر ستسيطر القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني على المضيق أو تغلقه في أسرع وقت ممكن. أمن مرور السفن غير المقاتلة مضمون، لكن أي تهديد سيقابل برد حاسم".

ويعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية في العالم، ويمر من خلاله نحو 20 بالمئة من حركة النفط.


وحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فإن هذه المناورات "وجهت رسالة واضحة مفادها استعداد إيران التام للرد بحزم على أي تحرك عدائي".
