بعد انتهاء مناورة عسكرية.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه

أكد مسؤول عسكري إيراني بارز، اليوم الخميس، ان قوات مستعدة للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه " ".



وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس اختتام مناورة عسكرية حملت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، التي نفذتها التابعة للحرس الثوري بدءا من الإثنين.



ونفذت المناورة تحت إشراف للحرس الثوري باكبور، تزامنا مع الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في ، وتصاعد التهديدات العسكرية من جانب .



وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري تنغسيري: "مراقبتنا الاستخباراتية لمضيق هرمز متواصلة على مدار الساعة، على السطح وتحت السطح وفي الجو".



وأضاف: "إذا صدرت الأوامر ستسيطر القوات البحرية للحرس الثوري على المضيق أو تغلقه في أسرع وقت ممكن. أمن مرور السفن غير المقاتلة مضمون، لكن أي تهديد سيقابل برد حاسم".



ويعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية في العالم، ويمر من خلاله نحو 20 بالمئة من حركة .





وحسب وكالة أنباء "مهر" ، فإن هذه المناورات "وجهت رسالة واضحة مفادها استعداد إيران التام للرد بحزم على أي تحرك عدائي".



