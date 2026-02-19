تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن حرمان طهران من حقها في التخصيب

Lebanon 24
19-02-2026 | 03:59
الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن حرمان طهران من حقها في التخصيب
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الخميس إنه لا يمكن لأي بلد أن يحرم طهران من حقّها في تخصيب اليورانيوم، في ظلّ التوتّر المحتدم مع واشنطن والمناقشات غير المباشرة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق.
وصرّح إسلامي في مقطع فيديو نشرته صحيفة "اعتماد" أن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية"، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يتقدّم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم إيران من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد قبل ايام أن بلاده" لا تسعى إطلاقاً إلى السلاح النووي، لكنها لن تتخلى عن الصناعة النووية السلمية".

وأكد بزشكيان في مقابلة تلفزيونية أن طهران "مستعدة لأية عملية تحقق تريدها أميركا حول سلمية برنامجها النووي".
وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، بحسب خبراء ومراكز بحثية، قيام إيران خلال الفترة الأخيرة بتحصين مواقع عسكرية ونووية حساسة، عبر إنشاء هياكل خرسانية ودفن مداخل أنفاق وإجراء أعمال إعادة إعمار في قواعد صاروخية تعرضت لقصف سابق، وذلك في ظل توترات مع الولايات المتحدة وسعي واشنطن إلى التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي مع التلويح بإجراءات عسكرية في حال فشل المحادثات.
