الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن حرمان طهران من حقها في التخصيب

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد الخميس إنه لا يمكن لأي بلد أن يحرم من حقّها في تخصيب اليورانيوم، في ظلّ التوتّر المحتدم مع والمناقشات غير المباشرة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق.

وصرّح إسلامي في مقطع فيديو نشرته صحيفة "اعتماد" أن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية"، مشيرا إلى أن "البرنامج يتقدّم وفق قواعد ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا".



وكان مسعود بزشكيان أكد قبل ايام أن بلاده" لا تسعى إطلاقاً إلى السلاح النووي، لكنها لن تتخلى عن الصناعة النووية السلمية".



وأكد بزشكيان في مقابلة تلفزيونية أن طهران "مستعدة لأية عملية تحقق تريدها أميركا حول سلمية برنامجها النووي".

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، بحسب خبراء ومراكز بحثية، قيام إيران خلال الفترة الأخيرة بتحصين مواقع عسكرية ونووية حساسة، عبر إنشاء هياكل خرسانية ودفن مداخل أنفاق وإجراء أعمال إعادة إعمار في قواعد صاروخية تعرضت لقصف سابق، وذلك في ظل توترات مع وسعي واشنطن إلى التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي مع التلويح بإجراءات عسكرية في حال فشل المحادثات.