ارتفاع ملحوظ في عمليات الترحيل بألمانيا خلال السنوات الأخيرة

أظهرت بيانات الحكومة الاتحادية في ، أن السلطات في البلاد رحلت 1914 مهاجرًا إلى دول العربي، وهي: والجزائر والمغرب، في عام 2025.



وتشير البيانات، التي نشرها الألماني ردًّا على استفسارات من كتلة اليسار، إلى ترحيل 785 مهاجرًا إلى المغرب مقابل 631 إلى و498 إلى تونس. وإجمالًا نفذت ألمانيا 22 ألفاً و787 عملية ترحيل في عام 2025



وبشكل عام ارتفع عدد عمليات الترحيل بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من نحو 13 ألف حالة في عام 2022 إلى 16 ألفاً و430 حالة في عام 2023، ثم إلى أكثر من 20 ألف حالة في عام 2024.



وكانت أكثر عمليات الترحيل في 2025 نحو حيث شملت 2297 شخصًا تليها بـ1690 شخصًا، على ما ذكرت وكالة .



وفي المنطقة العربية شكل زيادة لافتة في عمليات الترحيل لمواطنيه حيث شملت 793 شخصًا في 2025.





