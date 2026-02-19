تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ارتفاع ملحوظ في عمليات الترحيل بألمانيا خلال السنوات الأخيرة

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:12
ارتفاع ملحوظ في عمليات الترحيل بألمانيا خلال السنوات الأخيرة
أظهرت بيانات الحكومة الاتحادية في ألمانيا، أن السلطات في البلاد رحلت 1914 مهاجرًا إلى دول المغرب العربي، وهي: تونس والجزائر والمغرب، في عام 2025.

وتشير البيانات، التي نشرها البرلمان الألماني ردًّا على استفسارات من كتلة اليسار، إلى ترحيل 785 مهاجرًا إلى المغرب مقابل 631 إلى الجزائر و498 إلى تونس. وإجمالًا نفذت ألمانيا 22 ألفاً و787 عملية ترحيل في عام 2025 

وبشكل عام ارتفع عدد عمليات الترحيل بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من نحو 13 ألف حالة في عام 2022 إلى 16 ألفاً و430 حالة في عام 2023، ثم إلى أكثر من 20 ألف حالة في عام 2024.

وكانت أكثر عمليات الترحيل في 2025 نحو تركيا حيث شملت 2297 شخصًا تليها جورجيا بـ1690 شخصًا، على ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي المنطقة العربية شكل العراق زيادة لافتة في عمليات الترحيل لمواطنيه حيث شملت 793 شخصًا في 2025.

