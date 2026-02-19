تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الأمم المتحدة تحذر من خطر "تطهير عرقي" في غزة والضفة
Lebanon 24
19-02-2026
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت
الأمم المتحدة
، الخميس، عن مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في
قطاع غزة
والضفة الغربية نتيجة الهجمات
الإسرائيلية
المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين
الفلسطينيين
، بحسب "فرانس برس".
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وتابع التقرير: "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".
