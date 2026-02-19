الأمم المتحدة تحذر من خطر "تطهير عرقي" في غزة والضفة

أعربت ، الخميس، عن مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في والضفة الغربية نتيجة الهجمات المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين ، بحسب "فرانس برس".



وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".



وتابع التقرير: "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".



