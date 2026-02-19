تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دعوات يمينية إسرائيلية لنقل زخم الاستيطان إلى عمق المناطق الفلسطينية

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:45
دعوات يمينية إسرائيلية لنقل زخم الاستيطان إلى عمق المناطق الفلسطينية
دعوات يمينية إسرائيلية لنقل زخم الاستيطان إلى عمق المناطق الفلسطينية photos 0
دعت قناة عبرية إلى مد نطاق الاستيطان الإسرائيلي من المنطقة "ج" إلى المنطقة المصنفة "ب" في الضفة الغربية، لإحباط ما وصفته بسعي السلطة الفلسطينية إلى بناء دولة فلسطينية في المنطقة.

واعتبرت القناة الإسرائيلية السابعة أن توسيع عمليات البناء الفلسطينية في المنطقة "ب"، يهدف إلى "وقف الزحف الاستيطاني إليها".

وحثت القناة المحسوبة على تيار اليمين المتطرف حكومة تل أبيب على تجميد إصدار تراخيص بناء فلسطينية في المنطقة "ب".

واعتبرت الإخفاق أو حتى التأخير في الخطوة، يفضي إلى "وضع حواجز عالية أمام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وقالت إن السلطة الفلسطينية تدرك أن السيطرة على المنطقة "ج" باتت أكثر صعوبة بسبب تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، فقررت توسيع عمليات البناء في منطقة أخرى من الضفة، لا سيما في ظل حصولها على حرية كاملة في عمليات البناء.

ورأت أن "مساعي "السلطة" تهدف إلى ترسيخ الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية".

وكشفت القناة عن خطة، دعت فيها قادة المصنع الاستيطاني إلى العمل فورًا على "المضي قدمًا بكل قوة لنقل زخم الاستيطان من المنطقة "ج" إلى نظيرتها "ب" في عمق الكتل السكنية العربية".

وذكرت أن جماعة "تلال الشباب" الاستيطانية تعتزم بالفعل إقامة نقطة استيطانية جديدة في المنطقة "ب"، لا سيما بعد نجاحها في تعزيز الاستيطان في المنطقة "ج".

كما دعت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى "تحفيز شباب المستوطنين على النضال، من أجل تحقيق هدف استيطاني جديد وأوسع في الضفة الغربية"، وفق تعبير القناة.
السلطة الفلسطينية

الضفة الغربية

وزير المالية

دولة فلسطين

الإسرائيلية

الفلسطينية

إسرائيل

