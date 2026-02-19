عن مناورات روسيا مع إيران.. إليكم ما أعلنه الكرملين

أعلنت ، الخميس، أن المناورات البحرية ⁠المشتركة مع تم التخطيط لها قبل وقت طويل من التوتر الحالي في المنطقة.

Advertisement

واعتبر أن هناك تصعيدا غير مسبوق ‌للتوتر حول إيران، مع ‌نقل الولايات ‌المتحدة أصولا عسكرية إلى .وحثت ⁠موسكو و"الأطراف الأخرى" ⁠على ‌التحلي بالحكمة ⁠وضبط النفس.وتنطلق الخميس مناورات بحرية إيرانية روسية في بحر ومنطقة شمال .