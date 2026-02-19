تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بتهمة "سوء السلوك".. اعتقال أمير بريطاني سابق

Lebanon 24
19-02-2026 | 05:10
بتهمة سوء السلوك.. اعتقال أمير بريطاني سابق
بتهمة سوء السلوك.. اعتقال أمير بريطاني سابق photos 0
أُفيد عن أن الأمير أندرو السابق قد أُلقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام.

وكان الأمير تحت المراقبة المتجددة منذ نشر "ملفات إبستين" في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أنه سرب وثائق حكومية حساسة لصديقه المتحرش بالأطفال.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه شوهدت سيارات خارج منطقة ساندرينغهام إستيت في نورفولك، حيث يقيم أندرو، صباح يوم الخميس.

يأتي هذا الاعتقال بعد أن صرحت شرطة وادي التايمز بأنها تنظر "بأسرع ما يمكن" في مزاعم تفيد بأن أندرو قد شارك تقارير سرية من منصبه كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة مع مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين.
الملك تشارلز: سيتم اتباع الإجراءات الكاملة والعادلة للتحقيق في شبهات سوء سلوك أندرو أثناء توليه منصبه
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأسترالية: اعتقال صينيين اثنين بتهمة التجسس
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: اعتقال 5 أشخاص بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال روسية بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على ضابط
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
08:46 | 2026-02-19
Lebanon24
08:32 | 2026-02-19
Lebanon24
08:29 | 2026-02-19
Lebanon24
08:12 | 2026-02-19
Lebanon24
08:09 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
