بتهمة "سوء السلوك".. اعتقال أمير بريطاني سابق

أُفيد عن أن الأمير أندرو السابق قد أُلقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام.



وكان الأمير تحت المراقبة المتجددة منذ نشر "ملفات إبستين" في ، والتي أشارت إلى أنه سرب وثائق حكومية حساسة لصديقه المتحرش بالأطفال.



وأفادت هيئة الإذاعة (بي بي سي) أنه شوهدت سيارات خارج منطقة ساندرينغهام إستيت في نورفولك، حيث يقيم أندرو، صباح يوم الخميس.



يأتي هذا الاعتقال بعد أن صرحت شرطة وادي التايمز بأنها تنظر "بأسرع ما يمكن" في مزاعم تفيد بأن أندرو قد شارك تقارير سرية من منصبه كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة مع مرتكب الجرائم الجنسية إبستين.

