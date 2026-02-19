بولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا

قال رئيس الوزراء البولندي اليوم الخميس، إن على جميع البولنديين مغادرة فورًا، محذرًا من أن الصراع العسكري المحتمل قد يجعل الإجلاء أمرًا غير ممكن في غضون ساعات.



وأضاف "من فضلكم غادروا إيران فورًا... ولا تتوجهوا لهذا البلد تحت أي ظرف من الظروف"، على ما أوردت وكالة " ".

وأبدى الجيش الأميركي استعداده لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، على ما أفادت مصادر مطلعة لشبكة (CNN)، اليوم الخميس.



كما أرسلت أعداداً كبيرة من الطائرات المقاتلة النفاثة وطائرات الدعم، إلى ، لتجمع بذلك أكبر قدر من القوة الجوية في المنطقة منذ غزو عام 2003، بحسب تقرير لصحيفة " ". (إرم نيوز)