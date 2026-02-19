فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات

أعلنت (ميتيو فرانس) حالة التأهب القصوى للفيضانات في ثلاث مناطق فرنسية، حيث تم رفع مستوى الإنذار إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى للتحذير.



وأُغلقت أجزاء من نهر السين في أمام العامة مع ارتفاع منسوب المياه، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.



Advertisement